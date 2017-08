Nowa Dacia Duster. Mamy zdjęcia i film!

Dacia opublikowała pierwsze zdjęcia i informacje dotyczące nowego wcielenia modelu Duster. Druga generacja sprzedażowego hitu z Mioveni zadebiutuje na wrześniowym salonie motoryzacyjnym we Frankfurcie.

Z zewnątrz crossover Dacii upodobnił się swoich kuzynów z palety Renault. W kształtach karoserii znaleźć można nawiązania chociażby do oferowanego na indyjskim rynku Renault Kwid. Auto ma teraz zdecydowanie "agresywniejszy" pas przedni z imitującym tzw. "kangura" zderzakiem i zupełnie nowe reflektory ze zintegorwanymi, ledowymi, światłami do jazdy dziennej.

O tym, że mamy do czynienia z całkowicie nową konstrukcją świadczy chociażby linia boczna. W stosunku do poprzednika przednią szybę przesunięto do przodu aż o 100 mm. W efekcie sylwetka pojazdu zyskała bardziej aerodynamiczne kształty, a w kabinie wygospodarowano dodatkową przestrzeń. Producent podkreśla również - zaprojektowane od nowa - wnętrze.

Wszelkie informacje dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych trzymane są w tajemnicy.

Przypominamy, że do tej pory pojazd bazował na płycie podłogowej pierwszej generacji Logana, która w dużej mierze czerpała z rozwiązań konstrukcyjnych Renault Clio II.

Pierwsza, produkowana do dziś dnia w pięciu fabrykach na całym świecie, generacja Dacii Duster zadebiutowała w 2010 roku na salonie w Genewie. Samochód okazał się być przysłowiowym strzałem w dziesiątkę i jednym z najlepiej sprzedających się pojazdów całej Grupy Renault. W zaledwie 3 lata od wprowadzenia auta na rynek koncern świętował wyprodukowanie 450 tys. egzemplarzy. Obecnie sprzedawany pod markami Dacia i Renault model oferowany jest na przeszło 100 światowych rynkach. Od wyprodukowania pierwszego egzemplarza na drogi całego świata wyjechało już przeszło 2 mln Dusterów!