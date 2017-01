Mini John Cooper Works Countryman. Terenowy i sportowy

W końcu października ubiegłego roku Mini zaprezentowało kolejne wcielenie modelu Countryman. Teraz przyszła pora na jego najmocniejszą odmianę - wyczekiwaną przez nabywców wersję John Cooper Works.



Z zewnątrz samochód rozpoznać można po przestylizowanych zderzakach (przedni otrzymał większe wloty powietrza) i nowych reflektorach. Przednie są teraz w całości wykonane w technologii LED. Model wyróżniają też czerwone dodatki: dekoracyjna lamówka wokół osłony chłodnicy i wlotów powietrza w przednich błotnikach oraz obudowy lusterek. Standardem są również biegnące przez maskę i wzdłuż drzwi (w miejscu listew ochronnych) czerwone pasy.

W kabinie znajdziemy m.in. sportowe, głęboko profilowane fotele ze zintegrowanymi zagłówkami, wielofunkcyjną kierownicę i sportowy lewarek zmiany biegów. Dla podkreślenia sportowego ducha przeszycia tapicerki wykonano czerwoną nicią.

W przypadku Mini Countryman JCW to co najważniejsze kryje się jednak pod maską. Samochód napędzany jest czterocylindrowym, turbodoładowanym silnikiem o pojemności 2,0 l. Jednostka korzysta z bezpośredniego wtrysku paliwa i systemu zmiennych faz rozrządu VALVETRONIC (podwójny VANOS). Ciśnienie doładowania wynosić może nawet 2,2 bara. Motor rozwija maksymalną moc 231 KM oferowaną w zakresie od 5000 do 6000 obr./min. Maksymalny moment obrotowy - 350 Nm - rozwijany jest już przy 1450 obr./min i dostępny aż do 4500 obr./min.

Standardowo Mini Countryman JCW oferowany będzie z ręczną, sześciostopniową skrzynią biegów. Na liście opcji pojawi się automatyczna, ośmiostopniowa przekładnia Steptronic, która może być sterowana łopatkami przy kierownicy. Niezależnie od zastosowanej przekładni standardowe wyposażenie obejmuje - sterowany elektronicznie - system napędu na wszystkie koła ALL4. Obie wersje przyspieszają do 100 km/h w 6,5 s. Prędkość maksymalna to 234 km/h.

W odmianie JCW liczyć możemy m.in. na wyczynowy układ hamulcowy sygnowany przez Brembo (z czterotłoczkowymi zaciskami przy przednich kołach), system wyboru trybu jazdy i 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich.

Mini Countryman JCW zadebiutować ma oficjalnie w kwietniu w czasie międzynarodowego salonu motoryzacyjnego w Szanghaju.