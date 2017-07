Mercedes klasy X coraz bliżej

Niespełna dwa tygodnie dzielą nas od premiery pierwszego w dziejach Mercedesa pickupa - klasy X. By podgrzać atmosferę niemiecka marka opublikowała właśnie filmowy zwiastun nowego modelu.

Zdjęcie Mercedes klasy X /

Klasa X to kolejny - po Mercedesie Citanie - użytkowy pojazd stworzony dzięki zacieśnieniu współpracy z aliansem Renault-Nissan. Dość niespodziewany zwrot niemieckiej marki w kierunku tego typu aut to jeden z elementów szerszej strategii mającej na celu zwiększenie zainteresowania nabywców.

Bazą do stworzenia Mercedesa klasy X był Nissan Navara. Samochody z logiem niemieckiego producenta powstawać będą w fabryce Renault w argentyńskiej Cordobie (budowany jest tam techniczny bliźniak Navary - Renault Alaskan) oraz w należącym do Nissana zakładzie w Barcelonie. Co ciekawe, przynajmniej w początkowym okresie produkcji - Niemcy nie planują eksportu na rynek amerykański.

Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji technicznej Mercedesa klasy X trzymane są w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że - jak przystało na auto marki premium - na tle konkurencji samochód wyróżniać się ma ekskluzywnym wyposażeniem. By dowiedzieć się, co to oznacza w praktyce musimy poczekać do wtorku - 18 lipca - gdy auto zostanie wreszcie oficjalnie zaprezentowane.

Przypominamy, że zacieśnianie współpracy między Daimlerem a koncernem Nissan-Renault trwa od kwietnia 2010 roku. Partnerzy wymienili się wówczas pakietami akcji i nakreślili przyszłe kierunki rozwoju. W ramach umowy w salonach pojawił się m.in. dostawczy Mercedes Citan bazujący na Renault Kangoo. Nissan korzystał z rozwiązań konstrukcyjnych Mercedesa klasy A tworząc nowe, kompaktowe Infiniti Q30.

Wideo Mercedes klasy X