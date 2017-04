Mercedes klasy S zmodernizowany

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Mercedes jutro zaprezentuje nową klasę S, podczas salonu samochodowego w Szanghaju. Już teraz jednak zdradził szczegóły na jej temat.

Zmodernizowana klasa S niewiele różni się od dotychczas oferowanego modelu - wprawni obserwatorzy zauważą jedynie przemodelowane zderzaki, nowe reflektory Multibeam LED (mają teraz zasięg do 650 m!) z potrójnym, diodowym paskiem do jazdy dziennej oraz zmodyfikowane tylne światła.

We wnętrzu znajdziemy nową kierownicę z touchpadami do sterowania dwoma ekranami, które ma przed sobą kierowca (rozwiązanie zapożyczone z klasy E). Same ekrany nadal mają po 12,3 cala, ale oferują teraz jeszcze lepszą jakość obrazu. Zupełną nowością jest tu natomiast tryb "wellnes", który łączy masaż foteli z ustawieniami klimatyzacji, muzyki, rozpylacza zapachów oraz nastrojowego oświetlenia. Do wyboru jest 6 ustawień, które mają dać wrażenie przebywania w spa.



Skoro o komforcie mowa, to Mercedes wprowadził zmiany do swojego zawieszenia Magic Body Control, które skanuje drogę przed autem, aby przygotować się na zbliżające się nierówności. Może ono teraz między innymi przechylić samochód o 2,65 stopnia podczas pokonywania zakrętu, aby poprawić komfort podróżowania. Nowa klasa S otrzymała także najbardziej zaawansowaną wersję systemu (częściowo) autonomicznej jazdy. Potrafi on nie tylko utrzymywać pas ruchu i dostosowywać prędkość do sytuacji na drodze oraz ograniczeń prędkości, ale także na przykład zwalniać przed zakrętami i skrzyżowaniami.



Sporo zmian znajdziemy pod maską odświeżonego Mercedesa klasy S. Swój powrót świętują 6-cylindrowe silniki rzędowe - na pierwszy ogień idzie 3-litrowy diesel w dwóch wersjach mocy: 286 KM (350 d) oraz 340 KM (400 d). Później zobaczymy także benzynową jednostkę R6, również w wersji hybrydowej plug-in, a także wspomaganą elektrycznym kompresorem (auto wykorzystuje wtedy 48-voltową instalację elektryczną).



Przy okazji face liftingu, klasa S żegna się także z 5,4-litrowym silnikiem V8 biturbo, który zastępuje 4-litrowa jednostka. Dostępna będzie ona w dwóch odmianach - S 560 (469 KM) oraz AMG S 63 (612 KM, sprint do 100 km/h w 3,5 s!).



Zmodernizowany Mercedes klasy S zadebiutuje na europejskich rynkach w lipcu.