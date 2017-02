Mercedes-AMG E 63 4MATIC+. Bardzo szybkie kombi

Trzy miesiące temu poznaliśmy najnowszego Mercedesa klasy E z nadwoziem sedan w odmianie sygnowanej przez AMG. Teraz specjaliści z Aufrecht Melcher Großaspach wzięli na warsztat jego praktyczniejszą odmianę - kombi.

Zdjęcie Mercedes-AMG E 63 4MATIC+ /

Auto otrzymało pakiet ospojlerowania znany z limuzyny. Użyteczności dodaje mu mieszczący aż 630 l bagażnik (1820 l po złożeniu oparć tylnej kanapy).

Reklama

Mercedes-AMG E 63 4MATIC+ (bo tak właśnie brzmi pełna nazwa nowego modelu) ma pod maską - znane z sedana - czterolitrowe, turbodoładowane V8 z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Jednostka - w zakresie 5750-6500 obr./min - generuje moc 571 KM i legitymuje się maksymalnym momentem obrotowym 750 Nm dostępnym między 2250 a 5000 obr./min. Standardowym wyposażeniem jest dziewięciostopniowa, automatyczna skrzynia biegów AMG SPEEDSHIFT MCT, układ stałego napędu na cztery koła z systemem zmiennej dystrybucji momentu obrotowego pomiędzy osie i mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego.

Gotowe do drogi auto waży 1985 kg - jest więc nieznacznie cięższe od wersji ze stopniowanym tyłem. Dodatkowe kilogramy w niewielkim stopniu przełożyły się na osiągi. Mercedes-AMG E 63 4MATIC+ przyspiesza do 100 km/h w 3,6 s i rozpędza się do prędkości maksymalnej 250 km/h (limitowana elektronicznie).

Zdjęcie Mercedes-AMG E 63 4MATIC+ /

W ofercie niemieckiej marki pojawi się też wzmocniona odmiana Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+. Literka "S" w nazwie oznacza w tym przypadku dodatkowe 41 KM i aż 100 Nm. Samochód rozwija moc maksymalną 612 KM i monstrualny moment obrotowy 850 Nm. Oprócz napędu 4MATIC+ wyposażono go również w specjalny tryb ograniczający działanie układów kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy, stworzony specjalnie z myślą o... driftowaniu. Samochód wyposażono też w aktywny, sterowany elektronicznie, dyferencjał. Auto w tej konfiguracji osiąga setkę w 3,5 s i rozpędza się do prędkości maksymalnej 250 km/h.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mercedes-AMG E 63 4MATIC+

Oba modele mogą pochwalić się niezależnym, adaptacyjnym zawieszeniem pneumatycznym oferującym trzy różne stopnie tłumienia nierówności (tryby comfort, sport i sport +).

Zdjęcie Mercedes-AMG E 63 4MATIC+ /

Światowa premiera Mercedesów AMG E 63 4MATIC+ i AMG E 63 S 4MATIC+ zaplanowana została na międzynarodowy salon motoryzacyjny w Genewie. Pojazdy trafić mają do oferty niemieckiego producenta w czerwcu. Egzemplarze z pierwszego roku produkcji oferowane będą w wersji "Edition 1". Samochody wyróżniać się mają m.in. 20-calowymi obręczami kół o unikatowym wzorze, specjalnymi kolorami karoserii i pakietem AMG Night. W kabinie znajdziemy m.in. czarną skórzaną tapicerkę z kontrastowymi żółtymi szwami i elementy dekoracyjne z włókien węglowych.