Mazda szykuje trzy nowości na Genewę

Japoński producent zapowiedział już jakie nowe modele zobaczymy na jego stoisku w marcu, na salonie samochodowym w Genewie.

Zdjęcie Mazda CX-5 /

Mazda zaprezentuje trzy nowe samochody na salonie w Genewie. Pierwszym i najważniejszym z nich będzie CX-5. Druga generacja tego SUVa zadebiutowała w listopadzie w Los Angeles, a teraz będzie miała swoją europejską premierę. Auto zwraca uwagę typową dla japońskiego producenta stylistyką, ale zarówno nadwozie jak i wnętrze prezentują się znacznie nowocześniej, niż w przypadku poprzednika.

Pod maską CX-5 znajdziemy dobrze znane silniki benzynowe 2,0 l oraz 2,5 l, a także diesla 2,2 l. Nowością będzie za to system G-Vectoring Control, który potrafi m.in. opóźnić moment zapłonu, by wywołać efekt delikatnego hamowania silnikiem (dzięki temu dociążana jest przednia oś, co poprawia prowadzenia).



Rozwiązanie to pojawi się także w dwóch pozostałych modelach, debiutujących w Genewie - CX-3 oraz 2, które poddane zostały face liftingowi. Znajdziemy w nich sporo nowych technologii - oprócz G-Vectoring Control będą to między innymi adaptacyjne światła LED oraz kolorowy wyświetlacz head-up. Mazda obiecuje także lepsze tłumienie nierówności oraz niższy poziom hałasu.