Lotus Evora GT430 Sport. Tak szybkiego nie było

Lotus zaprezentował model Evora GT430 w nowej wersji Sport. To najszybszy samochód z homologacją drogową w historii brytyjskiego producenta!

Zdjęcie Lotus Evora GT430 Sport /

Nadwozie dwumiejscowego auta wykonano z włókien węglowych. Dzięki temu Evora GT430 Sport waży jedynie 1248 kg. W stosunku do standardowego modelu udało się zrzucić 10 kg. Auto otrzymało zmodyfikowany pakiet aerodynamiczny obejmujący - wykonane z włókien węgłowych - duże tylne skrzydło, splitter i specjalne deflektory.

Klienci mają do wyboru dwie wersje nadwoziowe i ręczną lub automatyczną skrzynię biegów. Źródłem napędu jest doładowany kompresorem silnik V6 o pojemności 3,5 l. Zgodnie z nazwą modelu jednostka generuje moc 430 KM. Odmiany z ręczną sześciostopniową skrzynią mogą się pochwalić maksymalnym momentem obrotowym 440 Nm. Wersje z automatem - również o sześciu przełożeniach - rozwijają 450 Nm (dostępny od stycznia przyszłego roku).

Dzięki stosunkowi mocy do masy wynoszącemu 345 KM na tonę Lotus Evora GT430 Sport z automatyczną skrzynią biegów przyspiesza do 60 mph (96 km/h) w km/h w 3,6 s (3,7 s w odmianie z ręczną przekładnią). Prędkość maksymalna - 315 km/h - oznacza, że mamy do czynienia z najszybszym drogowym Lotusem w historii.

Zdjęcie Lotus Evora GT430 Sport /

Standardowe wyposażenie obejmuje m.in. regulowane amortyzatory Ohlins TTX, czterotłoczkowe zaciski hamulcowe i tylny mechanizm różnicowy o ograniczonym uślizgu (Torsen).

Ceny Lotusa Evora GT430 na rodzimym rynku rozpoczynają się od 104 500 funtów (ok 484 tys. zł). Lista zamówień została już otwarta.