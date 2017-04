Lexus NX został zmodernizowany

Na wystawie motoryzacyjnej Auto Shanghai 2017 Lexus przedstawił odświeżoną wersję kompaktowego crossovera NX.

Lexus NX, wprowadzony na rynek w 2014 roku, szybko stał się jednym z najczęściej kupowanych aut japońskiego producenta. Unowocześnione nadwozie to efekt ewolucji oryginalnego projektu. Linie odświeżonego przodu płynniej przechodzą w przetłoczenia maski i drzwi. Charakterystyczny grill zyskał satynowe akcenty oraz delikatne, pionowe elementy w środkowej części. Potrójne reflektory przednich lamp są podobne do zastosowanych we flagowym coupe LC, nadając autu bardziej sportowy i zdecydowany wygląd. Lampy przeciwmgielne przeniesiono na krawędzie zderzaka.

Na pokrywie bagażnika odnajdziemy znajomy motyw klepsydry. Dolną nakładkę zderzaka poszerzono, wizualnie podkreślając niskie położenie środka masy samochodu. Klosze lamp zespolonych zostały wydłużone, a ich zaciemnione obszary uwydatniają elementy o kształcie litery "L". Powiększone, chromowane wyloty rur wydechowych są ładnie zintegrowane z nowym zderzakiem i dolnym spojlerem.

Wewnątrz odświeżonej kabiny na pierwszy rzut oka można zauważyć środkowy wyświetlacz o przekątnej zwiększonej z 7 do 10,3 cala. Zamiast przycisków sterowania klimatyzacją zastosowano cztery wygodne przełączniki. Nieco powiększony i bardziej czytelny analogowy zegar wyposażono w mechanizm automatycznie ustawiający czas z wykorzystaniem sygnału GPS.

Gładzik Remote Touch powiększono i zaopatrzono w wygodniejszą podpórkę nadgarstka. Większa tacka bezprzewodowego ładowania pomieści teraz duże smartfony. Poprawiono rozmieszczenie portów USB na centralnej konsoli i zwiększono ich moc.

Ułatwieniem podczas codziennej eksploatacji jest wyposażenie pokrywy bagażnika w elektryczny mechanizm otwierania i zamykania, uruchamiany przez przesunięcie stopy pod tylnym zderzakiem.

Tak jak dotychczas, Lexus NX będzie oferowany w dwóch odmianach napędu. Wersja znana dotąd jako NX 200t, napędzana dwulitrowym, turbodoładowanym silnikiem benzynowym o zmiennym cyklu pracy (Atkinsona/Otto), rozwijającym moc 238 KM, będzie teraz nosić oznaczenie NX 300. Hybrydowy Lexus NX 300h z jednostką napędową o łącznej mocy 197 KM, wykorzystującą 2,5 litrowy, czterocylindrowy silnik rzędowy, pozostanie przy dotychczasowym oznaczeniu.

Istotne usprawnienia wprowadzono w zawieszeniu, którego charakterystyka została zoptymalizowana pod kątem stabilności w zakrętach, zastosowano też nowe amortyzatory. Jednak największą zmianą jest użycie nowej wersji systemu sterowania zmienną charakterystyką zawieszenia AVS (Adaptive Variable Suspension), opartego na rozwiązaniu zastosowanym w Lexusie LC. Liczba możliwych ustawień została w nim zwiększona z 30 do 650, co znacznie poprawia własności jezdne auta.

Znakiem czasów jest wprowadzenie w nowym Lexusie NX dotychczas opcjonalnego systemu bezpieczeństwa aktywnego jako wyposażenia standardowego. Lexus Safety System + integruje funkcje takie, jak system przedzderzeniowy PCS (Pre-Collision System), aktywny tempomat DRCC (Dynamic Radar Cruise Control), funkcja ostrzegania o niezamierzonym pasie ruchu LDA (Lane Departure Alert) czy automatyczne światła drogowe AHB (Automatic High Beam).

W Szanghaju zaprezentowano też wariant będący efektem fabrycznego tuningu - Lexus NX F Sport, dostępny dla obu wersji napędowych samochodu. Oprócz poprawiających aerodynamikę modyfikacji karoserii, obejmuje on usportowione wyposażenie, jakie jak fotele i kierownica, a także dodatkowe opcje niedostępne w wersjach standardowych.