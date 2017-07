Jaguar E-Pace. To może być przebój

Sukces pierwszego w historii Jaguara SUV-a - modelu F-Pace - pchnął Brytyjczyków do stworzenia kolejnego pojazdu z tej linii. W Londynie zaprezentowano właśnie jego mniejszego brata - kompaktowy model Jaguar E-Pace.

Nadwozie mierzy 4395 mm długości. Stosunkowo niewielki, przynajmniej jak na Jaguara, jest wynoszący 2 681 mm rozstaw osi. O sportowych ambicjach świadczy m.in. wzorowany na F-Pace pas przedni i krótkie zwisy karoserii. Przedni mierzy 882 mm, tylny - 832 mm. Mimo kompaktowych wymiarów Brytyjczykom udało się wygospodarować zaskakująco duży przedział bagażowy. Kufer mieści pakunku o objętości do 577 l, co w tej klasie uznać można za rewelacyjny wynik.

Samochód będzie można zamówić z pakietami wyposażenia S, SE oraz HSE. Nabywcy mają do wyboru 5 jednostek napędowych - w tym trzy silniki wysokoprężne oraz dwa benzynowe. 2,0-litrowy silnik Ingenium Diesel jest dostępny w wersji o mocy 150, 180 oraz 240 KM, zaś dwie odmiany 2,0-litrowych jednostek benzynowych Ingenium oferują odpowiednio 250 oraz 300 KM. W zależności od wersji moc trafiać może na przednią lub obie osie za pośrednictwem 6-stopniowej ręcznej lub 9-stopniowej, automatycznej skrzyni biegów.

Podstawowa odmiana ze 150-konnym (380 Nm) silnikiem wysokoprężnym i napędem na przednią oś przyspiesza do 100 km/h w 10,1 s i osiąga prędkość maksymalną 199 km/h. Topowy diesel, generujący 240 KM i 500 Nm, osiąga setkę w 7,4 s i rozpędza się do prędkości maksymalnej 224 km/h. Najmocniejszy silnik benzynowy - 2,0 l o mocy 300 KM (400 Nm) - legitymuje się sprintem do 100 km/h w 6,4 s. Prędkość maksymalna to 243 km/h.

We wnętrzu znajdziemy m.in. będący wyposażeniem standardowym najnowszej generacji system multimedialny Jaguara o nazwie Touch Pro z 10-calowym z dotykowym ekranem, który można dowolnie konfigurować. Oprócz rozwiązań podnoszących poziom wygody kierowcy, jak np. światła LED i kamera cofania, w standardzie oferowane są także zaawansowane układy wspomagające, w tym system monitorowania poziomu zmęczenia kierowcy czy układ awaryjnego hamowania.

Dla bardziej wymagających klientów przewidziano m.in. (opcjonalne) zestaw wskaźników z kolorowym, cyfrowym wyświetlaczem TFT o przekątnej 12,3 cala i dwa wysokiej klasy systemy audio opracowane we współpracy z firmą Meridian. Lista opcji obejmuje m.in. innowacyjną opaskę Activity Key. To rodzaj elektronicznego kluczyka stworzony specjalnie z myślą o klientach prowadzących aktywny tryb życia, dla których noszenie przy sobie tradycyjnego kluczyka jest niepraktyczne. Wodo- i wstrząsoodporna opaska zapewnia bezpieczny dostęp do pojazdu dzięki czujnikowi umieszczonemu ponad tylną tablicą rejestracyjną.



E-Pace jest też pierwszym Jaguarem, w którym oferowany jest opcjonalnie wyświetlacz przezierny HUD nowej generacji. Oprócz podstawowych danych, takich jak prędkość i wskazówki nawigacyjne, nowy system może przekazywać także informacje o prędkości obrotowej silnika, odtwarzanych właśnie multimediach, ustawieniach aktywnego tempomatu czy też ostrzeżenia o niezamierzonym opuszczaniu pasa ruchu.

O docelowej grupie nabywców świadczy m.in. fakt, że E-Pace oferuje osobne porty USB wszystkim pięciu pasażerom. Gniazdka do ładowania zostały rozmieszczone zarówno przy obydwu rzędach siedzeń, jak i w przedziale bagażowym. W wyposażeniu standardowym oferowane są ponadto cztery gniazda 12V - na desce rozdzielczej, w schowku pomiędzy przednimi fotelami, w tylnej części konsoli środkowej (dla pasażerów podróżujących z tyłu) oraz w bagażniku.

Dla nabywców z żyłką sportowca przewidziano pakiet Configurable Dynamics. Umożliwia on kierowcy indywidualne dopasowanie ustawień przepustnicy, automatycznej skrzyni biegów, układu kierowniczego oraz aktywnego zawieszenia Adaptive Dynamics.

W pierwszym roku swojej rynkowej kariery Jaguar E-Pace oferowany będzie w limitowanej wersji First Edition. Ta dostępna będzie wyłącznie z wysokoprężnym 2,0 l o mocy 180 KM, lub benzynowym 2,0 l o mocy 250 KM. Obydwa silniki współpracują z 9-stopniową, automatyczną przekładnią firmy ZF (napęd 4x4). Klienci mogą wybierać spośród trzech kolorów nadwozia - czerwonego (Caldera Red), białego (Yulong White) oraz czarnego (Santorini Black).



Standardem są m.in. wykończone na wysoki połysk czarne detale oraz charakterystyczne, 20-calowe felgi aluminiowe w kolorze Satin Grey z podwójnymi ramionami. W kabinie znajdziemy m.in. wykonaną z delikatnej skóry Windsor tapicerkę z kontrastującymi, czerwonymi przeszyciami oraz zamszową podsufitkę. Wyposażenie obejmuje m.in. konfigurowalne oświetlenie nastrojowe i panoramiczne okno dachowe, jak również wyświetlacz przezierny z technologią TFT, system Configurable Dynamics, otwieraną ruchem stopy pokrywę bagażnika, kluczyk Activity Key oraz materiałowe dywaniki i listwy progowe ze stosownymi inskrypcjami.

Budową auta zajmie się "motoryzacyjny najemnik", czyli austriacka Magna Steyr. Jaguar E-Pace ma być pierwszym modelem brytyjskiej marki powstającym w Grazu. Samochód trafi do salonów jeszcze przed końcem roku.