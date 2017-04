Hyundai Kona. W salonach pod koniec roku

Hyundai ogłosił nazwę nowego modelu z segmentu B-SUV. Kona jest znanym regionem na Hawajach, kojarzonym z podróżowaniem i aktywnym spędzaniem czasu. Hyundai Kona trafi do salonów pod koniec roku.

Zdjęcie Hyundai Kona /

Pojawienie się modelu Kona w nowym dla Hyundaia segmencie SUV-ów klasy B jest kolejnym krokiem w poszerzaniu i umacnianiu przez markę oferty modeli typu SUV. Kona kontynuuje także tradycję nazewnictwa modeli SUV Hyundaia, związaną z nazwami geograficznymi - podobnie jak Creta, Santa Fe, Tucson, Veracruz.

W modelu Kona mocno skoncentrowano się na właściwościach jezdnych i dynamice auta. Samochód wyróżnia wiodąca w klasie przestronność wnętrza oraz nowoczesne elementy stylistyczne, wyznaczające kierunek rozwoju kolejnych generacji modeli SUV Hyundaia.

Kona będzie czwartym modelem w europejskiej rodzinie SUV-ów Hyundaia, obok modeli: Tucson, Santa Fe oraz Grand Santa Fe. Marka chce konsekwentnie oferować modele SUV, wyróżniające się wyrazistym, przyciągającym uwagę designem oraz dopracowanym i przestronnym wnętrzem.

Nowy model Kona przyczyni się do realizacji naczelnego celu Hyundaia w Europie, jakim jest zdobycie do 2021 roku statusu pierwszej, azjatyckiej marki motoryzacyjnej, m.in. dzięki wprowadzeniu w tym czasie do sprzedaży 30 nowych modeli i ich wersji. Od momentu pojawienia się na rynku modelu Santa Fe pierwszej generacji w 2001 roku, marka sprzedała już ponad 1,4 mln samochodów typu SUV, a Kona ma umocnić pozycję Hyundaia w tym segmencie.