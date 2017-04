Citroen C5 Aircross debiutuje w Szanghaju

Citroen kontynuuje swoją ofensywę w segmencie SUV-ów i prezentuje nowego C5 Aircross. Model będzie dostępny na rynkach całego świata.

Powstały na modularnej platformie Citroen C5 Aircross mierzy 4,5 m długości, 1,84 m szerokości oraz 1,67 m wysokości. Jest on kolejnym modelem francuskiego producenta, który podąża za linią stylistyczną wyznaczoną przez C4 Cactusa. Są to jednak bardziej inspiracje, niż powielanie tego samego wzorca.

Z przodu nadal znajdziemy światła do jazdy dziennej wyraźnie oddzielone od pozostałych, ale główne teraz także są dość wąskie, a grill umieszczono wysoko, typowo dla SUVa. Z boku pojawiły się osłony Airbump, ale ochraniają one progi i dolną część drzwi. Z kolei tylne reflektory z modułami "3D LED" oraz lakierowane na czarno słupki, dające wrażenie "lewitującego" dachu, to już nowe elementy.



Deska rozdzielcza również wydaje się być nieco inspirowana Cactusem, ale w przeciwieństwie do niego, C5 Aircross nie jest taki skromny. Kierowca ma przed sobą duży, 12,3-calowy wyświetlacz zastępujący wskaźniki, a niemal wszystkimi funkcjami auta steruje za pomocą dotykowego ekranu o przekątnej 8 cali, pod którym znajdziemy kilka przycisków funkcyjnych (również dotykowych).



Nowy SUV Citroena jest pierwszym samochodem z nowym systemem zawieszenia wyposażonym w progresywnie działające poduszki hydrauliczne (Progressive Hydraulic Cushions), który lepiej tłumi nierówności drogi. Czy okaże się ono równie komfortowe, co dawne rozwiązanie hydropneumatyczne?



Pod maskę C5 Aircrossa trafią na początku doładowane silniki e-THP o mocach 165 i 200 KM (na rynku chińskim). W Europie powinniśmy zobaczyć także 130-konnego "benzyniaka" oraz diesle, najpewniej o mocach 120, 150 i 180 KM. Francuzi potwierdzili już, że auto otrzyma także hybrydowy układ napędowy, rozwijający aż 300 KM. Ta wersja, jako jedyna, otrzyma napęd na wszystkie koła (realizowany przez silnik elektryczny przy tylnej osi), a dzięki możliwości ładowania z gniazdka, w trybie elektrycznym będzie można pokonać do 60 km.



Citroen C5 Aircross będzie miał swoją premierę już jutro, na salonie w Szanghaju, a do sprzedaży trafi w październiku 2017 roku na rynku chińskim. W Europie pojawi się pod koniec 2018 roku.