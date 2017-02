Citroen C-Aircross Concept - szykuje się nowy SUV

Po niezbyt udanych próbach zaistnienia na rynku SUVów, poprzez bliską współpracę z Mitsubishi, Citroen samodzielnie przygotował zupełnie nowy model.

Zdjęcie Citroen C-Aircross Concept /

Nowy koncept Citroena, który zobaczymy na salonie samochodowym w Genewie, to miejski SUV, którym Francuzi mają nadzieję (wreszcie) odnieść sukces w segmencie pseudoterenówek. C-Aircross wygląda co prawda w obecnej formie nieco zbyt fantazyjnie, jak na auto, które niedługo wejdzie do produkcji, ale jego seryjna wersja wcale nie musi się znacząco różnić stylistycznie.



Citroen C-Aircross Concept 1 10 Citroen C-Aircross Concept Autor zdjęcia: Źródło: 10

Reklama

SUV ten mocno inspirowany jest nowym C3 oraz Cactusem - wygląda na to, że teraz już wszystkie Citroeny otrzymają "twarz" ze światłami na dwóch poziomach. Z tyłu z kolei uwagę zwracają reflektory LED składające się z trzech pierścieni - w produkcyjnej wersji powinniśmy zobaczyć podobne światła, dzięki lampom z efektem 3D.



Całkiem futurystycznie prezentuje się wnętrze, ale, podobnie jak w przypadku nadwozia, nie ma tu zaskoczenia. Bardzo "czysty" projekt pozbawiony niemal przełączników to coś, co znamy choćby z Cactusa. Wszystkie funkcje obsługuje się przy pomocy dotykowego ekranu o przekątnej 12 cali, a kierowca zamiast osobnego ekranu z najważniejszymi informacjami dotyczącymi jazdy, ma do dyspozycji jedynie duży wyświetlacz head-up.

Zdjęcie Citroen C-Aircross Concept /

Kabina C-Aircrossa zwraca uwagę również ciekawą kolorystyką oraz nietypową konstrukcją foteli, które "lewitują" nad podłogą. Producent podkreśla, że dostosowują się one do kształtu ciała podróżnych i zapewniają wyjątkowy komfort. We wszystkich zagłówkach znajdziemy też głośniki oraz mikrofony. Ekskluzywności wnętrzu nadaje oryginalna tapicerka, wykonana z pikowanej, karbowanej alcantary.



Zdjęcie Citroen C-Aircross Concept /

Mierzący 4,15 m długości SUV Citroena, mimo bojowej stylistyki, jest zwykłą bulwarówką. Francuzi nie zdradzili jaki silnik pracuje pod maską konceptu, ale wiemy, że C-Aircross ma napęd tylko na przednie koła. Dobrą trakcję zapewniać ma jedynie system Grip Control, modyfikujący działanie elektroniki tak, aby ułatwiała jazdę po śliskiej nawierzchni.



Koncepcyjnego SUVa Citroena będzie można zobaczyć na żywo podczas marcowego salonu samochodowego w Genewie.