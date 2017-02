​Całkiem nowy Hyundai Accent. Pierwsze zdjęcia

Hyundai opublikował właśnie kilka fotografii zdradzających kształty nowego modelu Accent.

Samochód, który nie występuje w europejskiej ofercie marki, to jeden z najpopularniejszych modeli koreańskiego producenta w Ameryce Północnej. Na Starym Kontynencie pojazd - pod nazwą Hyundai Solaris - oferowany jest wyłącznie w Rosji i na Ukrainie.

Obecna generacja Accenta trafiła do produkcji w 2010 roku. Nowy model wyróżnia się "ostrzejszymi" kształtami karoserii. Auto otrzymało m.in. nowe, zintegrowane ze światłami do jazdy dziennej reflektory główne. By zapewnić większą przestrzeń we wnętrzu, zwiększono rozstaw osi.

Szczegółowe dane techniczne trzymane są w tajemnicy. Można się jednak spodziewać, że podstawowy model oferowany będzie z czterocylindrowym, wolnossącym silnikiem benzynowym 1,6 l o mocy ok 137 KM sprzęganym z sześciostopniową, ręczną skrzynią biegów.

Nowy hyundai Accent zadebiutować ma już w przyszłym tygodniu na Canadian International Auto Show.