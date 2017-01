BMW M3 po zmianach. Tylko jakich?

Kilka dni temu informowaliśmy o kuracji odmładzającej, jaką BMW zafundowało właśnie serii 4. Podobny pakiet zmian objąć ma wkrótce, ubóstwiany przez fanów niemieckiej marki, model M3.

Tym razem z dostrzeżeniem nowości mogą mieć trudności nawet najwierniejsi sympatycy usportowionego auta. W stosunku do obecnie oferowanego modelu delikatne poprawki obejmują niemal wyłącznie kształty przedniego zderzaka.



Tak samo, jak w przypadku M4, żadnych zmian nie znajdziemy pod maską. Oznacza to, że M3 nadal oferowane będzie z podwójnie doładowanym R6 o pojemności 3,0 l. Przypominamy, że samochód rozwija 431 KM. Pojazdy z opcjonalnym pakietem Competition mogą się pochwalić mocą 450 KM, co - w przypadku aut z siedmiostopniową, dwusprzęgłową przekładnią - pozwala na sprint do 100 km/h w 4 s.

Oprócz dodatkowego zastrzyku mocy w skład pakietu Competition wchodzą też m.in. ulepszone, adaptacyjne zawieszenie, 20-calowe obręcze kół ze stopów lekkich, zmodyfikowany układ wydechowy z czarnymi, chromowanymi końcówkami i specjalne, sportowe fotele (lżejsze od standardowych).

BMW M3 w odmianie "model roku 2018" trafi do produkcji w lipcu. Wcześniej linia montażowa zatrzymana zostanie na cztery miesiące. Oznacza to, że pierwsze egzemplarze odświeżonej M3 pojawią się w salonach w sierpniu.