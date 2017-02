Audi RS3 Sportback w nowej odsłonie

We wrześniu ubiegłego roku Audi zaprezentowało odświeżony model RS3 w wersji sedan. Na zbliżającym się salonie w Genewie zobaczyć można będzie zmodernizowane RS3 Sportback.

Zdjęcie Audi RS3 Sportback /

Samochód wyróżnia się m.in. przeprojektowaną osłoną chłodnicy z kratownicą o strukturze plastra miodu i nowym zderzakiem przednim z pionowymi wlotami powietrza w narożnikach. Standardowo RS3 Sportback oferowany jest z oświetleniem wykonanym w całości w technologii LED. Za dopłatą klienci mogą zdecydować się na wizytówkę - Audi - diodowe, matrycowe reflektory główne. Styliści odświeżyli też wygląd tylnej lotki i - uzbrojonego w dyfuzor - tylnego zderzaka.

Reklama

Wzorem modelu ze stopniowanym tyłem pod maskę nowego RS3 Sportback trafił najpotężniejszy pięciocylindrowy silnik na świecie. Motor 2,5 l TFSI otrzymał zastrzyk dodatkowych 33 KM i 15 Nm. Oznacza to, że jednostka może pochwalić się mocą równych 400 KM i dostarcza maksymalny moment obrotowy 480 Nm dostępny w zakresie od 1700 do 5850 obr./min. Sam silnik jest nie tylko mocniejszy, ale też - aż o 27 kg - lżejszy niż do tej porty. Dla uzyskania lepszej mieszanki jednostka wykorzystuje podwójny wtrysk paliwa (do kolektora dolotowego i komór spalania). Zdaniem producenta - przynajmniej w cyklu pomiarowym NEDC - odświeżone RS3 Sportback zużywa średnio 8,3 l benzyny na 100 km.

Zdjęcie Audi RS3 Sportback /

Moc przenoszona jest na wszystkie koła za pośrednictwem siedmiostopniowej, dwusprzęgłowej przekładni S tronic. Za rozkład momentu obrotowego pomiędzy osie odpowiada - sterowane elektronicznie - wielotarczowe sprzęgło hydrauliczne.

Audi RS3 Sportback 1 8 Audi RS3 Sportback Autor zdjęcia: Źródło: 8

Odświeżone Audi RS3 Sportback przyspiesza do 100 km/h w 4,1 s. Prędkość maksymalna ograniczona została do 250 km/h. Po zdjęciu elektronicznego kagańca samochód może rozpędzić się do 280 km/h.

Standardem jest m.in. progresywne wspomaganie kierownicy i obniżone o 25 mm (w stosunku do "cywilnego" modelu) zawieszenie oraz 19-calowe, wykonane ze stopów lekkich, obręcze kół. Przy każdym z nich pracuje tarcza hamulcowa o średnicy 310 mm. Przednie - na życzenie nabywcy - mogą być wykonane ze spieków ceramicznych.

Zdjęcie Audi RS3 Sportback /

Oficjalna premiera odświeżonego Audi RS3 Sportback zaplanowana została na marcowy salon motoryzacyjny w Genewie. Samochód uzupełni ofertę producenta z Ingolstadt już w kwietniu. Ceny na rodzimym, niemieckim, rynku startować mają z pułapu 54 600 euro. To o 1 300 euro mniej, niż zapłacić trzeba za sedana.