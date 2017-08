Audi A4 na gaz ziemny

Po wizerunkowej wpadce z fałszowaniem wyników emisji spalin silników wysokoprężnych, niemieccy producenci starają się przypodobać ekologom. Modelami skierowanymi do tej grupy nabywców są bez wątpienia nowe Audi A4 Avant i A5 Sportback w odmianie g-tron.

W nomenklaturze producenta z Ingolstadt literka g oznacza fabryczną instalację CNG (gazu ziemnego). Oba auta, które można już zamawiać w salonach niemieckiej marki, oferowane są z przeprojektowanym silnikiem 2.0 l TFSI o mocy 170 KM rozwijającym 270 Nm. Samochody mogą się pochwalić rewelacyjnym - zbliżonym do aut z silnikami Diesla - zasięgiem wynoszącym aż 950 km (w cyklu pomiarowym NEDC).



500 km pokonać można dzięki zmagazynowanemu w butlach CNG. Gdy ciśnienie spada do 10 barów (w zbiornikach pozostaje wówczas około 0,6 kg gazu), sterownik automatycznie przełącza silnik na zasilanie benzynowe. Zmniejszony zbiornik paliwa wystarcza na pokonanie kolejnych 450 km.

Zarówno Audi A4 Avant g-tron, jak i Audi A5 Sportback g-tron przyspieszają do 100 km/h w 8,5 s. Prędkość maksymalna pierwszego to 223 km/h. A5 jest odrobinę szybsze i rozpędza się do 226 km/h.

Za rodzinne kombi z napędem CNG zapłacić trzeba w Niemczech od 40 300 euro. Ceny Audi A5 Sportback g-tron startują od 40 800 euro.

Oba nowe modele zobaczyć będzie można na zbliżającym się wrześniowym salonie motoryzacyjnym we Frankfurcie.