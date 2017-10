Aston Martin dotrzymał danego w zeszłym roku słowa i zaprezentował właśnie swój najnowszy model , czyli DB11 w otwartej wersji Volante. Zgodnie z wcześniejszymi obietnicami pierwsze egzemplarze trafić mają do salonów wiosną przyszłego roku.

Zdjęcie Aston Martin DB11 Volante /

Samochód mierzy 4750 mm długości, 1950 mm szerokości i zaledwie 1300 mm wysokości. W stosunku do coupe największą nowością jest materiałowy, składany automatycznie dach.

Reklama

Poszycie wykonano z ośmiu warstw różnych materiałów gwarantujących najwyższą ochronę przed wilgocią i odpowiedni poziom izolacji akustycznej. Dach składa się w zaledwie 14 sekund. By go ponownie rozłożyć potrzeba kolejnych 16 sekund. Transformacja w kabriolet odbywać się może w czasie jazdy z prędkościami do 50 km/h. Firma podkreśla, że w czasie prac nad całkowicie nowym mechanizmem dach poddano wyczerpującym testom - mechanizm rozkładano i składano aż 100 tys. razy. Próby odbywały się w specjalnej komorze symulującej najróżniejsze warunki pogodowe.

Nadwozie i strukturę nośną Astona Martina DB11 Volante wykonano głównie z formowanego na gorąco aluminium. W konstrukcji (np. drzwi) wykorzystano też elementy magnezowe.

Źródłem napędu jest - dostarczany przez Mercedesa-AMG - benzynowy silnik V8 o pojemności 4,0 l i kącie rozwarcia cylindrów 90 stopni. Wyposażony w podwójne doładowanie i bezpośredni wtrysk paliwa silnik osiąga moc 510 KM i maksymalny moment obrotowy 675 Nm.

Aston Martin DB11 Volante 1 27 Aston Martin DB11 Volante Autor zdjęcia: Źródło: 27

Moc przenoszona jest na koła tylnej osi za pośrednictwem ośmiostopniowej, automatycznej skrzyni biegów i - montowanego standardowo - dyferencjału o ograniczonym uślizgu. Aston Martin DB11 Volante przyspiesza do 100 km/h w 4,1 s. Prędkość 200 km/h samochód osiąga w 8,8 s od startu.

Auto porusza sią na 20-calowych obręczach z oponami w rozmiarze 255/40 na osi przedniej i 295/35 na osi tylnej! Z przodu pracują tarcze o średnicy 400 mm uzbrojone w sześciotłoczkowe zaciski. Przy tylnych kołach zamontowano dyski o średnicy 360 mm i zaciski czterotłoczkowe.

Ceny Aston Martina DB11 Volante na rodzimym, brytyjskim rynku startują z pułapu 159 900 funtów. W Niemczech za najnowsze dziecko Aston Martina zapłacić trzeba od 216 495 euro.