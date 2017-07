Alpina zapowiada ciekawy model z dieslem

W marcu, przy okazji salonu motoryzacyjnego w Poznaniu, na polskim rynku oficjalnie zadebiutował jeden z najsłynniejszych tunerów BMW - założona przeszło pół wieku temu przez Burkarda Bovensiepena Alpina. W ofercie marki pojawił się wkrótce zupełnie nowy model...

Zdjęcie BMW Alpina D5 S /

Zbudowane w oparciu o BMW serii 5 typoszeregu G30 auto otrzyma nazwę D5 S. Literka D oznacza to, że pod maską znajdzie się wysokoprężna jednostka napędowa. Jak na razie firma opublikowała tylko jedno zdjęcie pojazdu ukazujące wyskalowany do 6 tys. obr./min obrotomierz.



Źródłem napędu ma być sześciocylindrowy, rzędowy silnik Diesla o pojemności 3,0 l. Wyposażona we wtrysk Common Rail jednostka generować ma około 390 KM i - uwaga - 800 Nm! By kierowca miał szansę okiełznać tak pokaźne stado newtonometrów napęd standardowo przenoszony będzie na wszystkie koła. Auto poruszać się ma na 20-calowych obręczach uzbrojonych w opony Pirelli w rozmiarze 255/35 z przodu i 295/30 z tyłu.

Osiągi nowej Alpiny D5 S robią wrażenie. Sedan przyspiesza do 100 km/h w 4,4 s i osiąga prędkość maksymalną 286 km/h. Kombi, czyli Touring, potrzebuje na sprint do 100 km/h 4,6 s - prędkość maksymalna to 283 km/h.

Samochód doczeka się oficjalnej rynkowej premiery w najbliższych tygodniach. Póki co, tajemnicą pozostaje nie tylko wygląd, ale i ceny.