6 najgorętszych premier. MX-5 RF, Type R, Stelvio QV, i...

Każdy rok przynosi debiuty zupełnie nowych modeli samochodów, kolejnych generacji pojazdów już znanych, jak również, co zdarza się bodaj najczęściej, konstrukcji poddanych większym lub mniejszym modyfikacjom. Poniżej sześć najgorętszych, najbardziej oczekiwanych motoryzacyjnych premier roku. A oto i one...

Zdjęcie Mazda MX-5 RF /

Mazda MX-5 RF

Najnowsza generacja Mazdy MX-5, dostarczająca kierowcom nadzwyczajnych wrażeń z jazdy, budzi nieustanne zachwyty miłośników sportowych samochodów. Brytyjczycy z dużymi nadziejami czekają na kolejną odmianę kultowego japońskiego roadstera, z literkami RF (od retractable fastback) w nazwie. Będzie ona o 5 mm wyższa od podstawowej i prawdopodobnie odrobinę cięższa, ale technicznie nie gorsza, a przy tym wyposażona w składany, twardy dach, umożliwiający korzystanie z auta przez cały rok, co na deszczowych Wyspach Brytyjskich jest szczególnie istotne. A przy ładnej pogodzie dach zawsze można opuścić i schować, wraz z tylną szybą , w specjalnym luku.

Zdjęcie Honda Civic Type R Concept /

Honda Civic Type R

Prototyp tego modelu był jedną z największych atrakcji jesiennego salonu samochodowego w Paryżu. Rewelacyjny design, pod maską nowy, turbodoładowany silnik benzynowy 2,0 l VTEC TURBO o mocy 310 KM, który czyni z tego modelu Hondy najszybszy sportowy hatchback z napędem na przednie koła.

Zdjęcie Mercedes klasy E Coupe /

Mercedes klasy E Coupe

Wersje coupe klasy C i S narobiły fanom marki ze Stuttgartu sporego apetytu. Nowy Mercedes klasy E Coupe ma nie tylko świetnie wyglądać, ale zapewniać niebywały komfort i mnóstwo wrażeń z jazdy. Dlatego właśnie jest oczekiwany z takim zainteresowaniem.

Land Rover Discovery V

Land Rover jest wciąż uważany za markę klasycznie brytyjską. Najnowsza, piąta już generacja bestsellerowego Discovery jest pojazdem naszpikowanym nowoczesną technologią. Mimo to ma zachować swój niepowtarzalny styl i dzielność. Brytyjczyk w każdym calu...

Zdjęcie Land Rover Discovery /

Alfa Romeo Stelvio QV

Stelvio to najwyższa we Włoszech przełęcz, którą da się pokonać samochodem. 20 kilometrów górskich serpentyn, 75 zakrętów, zapierające dech w piersiach widoki. Czy można się dziwić, że opatrzony nazwą Stelvio pierwszy w historii marki Alfa Romeo SUV wywołuje tak ogromne zainteresowanie? Stylistycznie nawiązuje do budzącej zachwyty Giulii. W topowej wersji QV - Quadrofoglio - będzie napędzany podwójnie doładowanym silnikiem V6 o mocy 510 KM. Przyspieszenie od 0 do 100 km na godz. w 4 sekundy, prędkość maksymalna 284 km/godz. Czapki z głów.

Zdjęcie Alfa Romeo Stelvio QV /

Ford Fiesta

Co w tym zacnym gronie robi przedstawiciel miejskiego segmentu B? Otóż Ford Fiesta jest najlepiej sprzedającym się samochodem osobowym w Wielkiej Brytanii. Oczywiste zatem, że każda jego kolejna generacja jest tam oczekiwana z ogromnym zainteresowaniem.

Zdjęcie Ford Fiesta /

Na te samochody czekamy najbardziej. Czy podzielacie te wybory?