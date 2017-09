Wysyp sportowych modeli Toyoty

Toyota wprowadziła w tym tygodniu do swoich salonów w Japonii nową markę sportowych samochodów GR, opracowaną na bazie doświadczeń Toyota Gazoo Racing w sportach motorowych. W nowej serii znalazło się 7 modeli, w tym GT86, Vitz, Toyota Prius Plug-in Hybrid oraz minivany Voxy i Noah.

Zdjęcie Toyota Voxy GR Sport /

Samochody z serii GR są dostępne w Japonii w najwyższej wersji GRMN, średniej GR i bazowej GR SPORT. Limitowane edycje GRMN obejmują szeroko zakrojone zmiany, w tym tuning silnika. Auta w wersji GR SPORT pozwolą kierowcom cieszyć się z dynamiczniejszej jazdy, nie rezygnując z atutów użytkowych tych samochodów. Na rynku będzie dostępna także oferta GR PARTS, czyli części do personalizacji seryjnych samochodów Toyoty.

Toyota Gazoo Racing to globalna marka, jednocząca zespoły startujące w rajdach i wyścigach na całym świecie - m.in. w Rajdzie Dakar, WRC, All-Japan Rally Championship czy FIA WEC. Japoński oddział Toyota Gazoo Racing zajmuje się także opracowywaniem sportowych wersji modeli marki na lokalny rynek. W Japonii od kilku lat funkcjonuje na rynku seria G’s, czyli usportowione wersje cywilnych modeli, przygotowywane we współpracy z Gazoo Racing. Teraz zastępuje je nowa, znacznie zmieniona seria GR, która będzie stopniowo wprowadzana także na innych rynkach na świecie.

W Europie na razie jest dostępny jeden sportowy model Toyoty - GT86. Toyota ma jednak w planie wprowadzenie serii GR także na tutejszy rynek, czego zapowiedzią jest limitowana edycja Yaris GRMN, który zadebiutuje w polskich salonach w tym roku.

W japońskich salonach Toyoty są już dostępne wersje GR i GR SPORT dla subkompaktowej Toyoty Vitz, japońskiego odpowiednika Yarisa, zaś wersja GR SPORT jest oferowana dla Priusa PHV (Plug-in Hybrid), SUV-a Harrier, sedana Mark X, oraz minivanów Voxy i Noah. Już niedługo dołączą do oferty Vitz GRMN, coupe 86 GR, a także Aqua, czyli japońska wersja Priusa c, w wersji GR Sport i Prius α GR SPORT (odpowiednik Priusa +).



Zdjęcie Toyota Prius GR Sport /

Seria GR jest rozpoznawalna po specjalnym wzorze grilla, zaciskach hamulców z logo GR i specjalnym emblemacie. We wnętrzu pojawiają się sportowe fotele z lepszym wsparciem bocznym ozdobione logo GR, srebrne obszycia na przednich fotelach i boczkach drzwi oraz specjalny przycisk startu.

Coupe Toyota 86 GR otrzymało pełny pakiet aerodynamiczny, amortyzatory SACHS, fotele kubełkowe RECARO, kute koła aluminiowe RAYS, 6-tłoczkowe zaciski hamulców z tylu i 4-tłoczkowe z przodu, mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu i małą sportową kierownicę.

Vitz GR ma tuningowane zawieszenie z amortyzatorami SACHS, nadwozie wzmocnione dodatkowymi zgrzewami punktowymi, 10-stopniową sportową skrzynię biegów, aluminiowe pedały i mniejszą kierownicę.

Z kolei Vitz GRMN, tak jak europejski Yaris GRMN, otrzymał mocniejszy silnik - 1,8-litrowy 2ZR-FE z kompresorem o mocy 212 KM i momencie 250 Nm. Właściwości jezdne poprawiają amortyzatory SACHS, aluminiowe koła BBS i mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu. We wnętrzu znajdziemy mniejszą kierownicę i zegary z logo GR.



Zdjęcie Toyota Noah GR Sport /

Prius PHV, czyli hybryda ładowana z gniazdka, ma w wersji GR SPORT tuningowane zawieszenie, aluminiowe pedały, mniejszą kierownicę, zegary z logo GR i specjalną gałkę dźwigni automatycznej przekładni. Samochód ten przez kilkadziesiąt km po naładowaniu porusza się na samym silniku elektrycznym, który zapewnia świetne, liniowe przyspieszenie dzięki temu, że maksymalny moment obrotowy jest dostępny w pełnym zakresie prędkości. To sprawia, że przyspieszenie do setki w 11,1 s odczuwa się znacznie bardziej dynamicznie niż w przypadku silnika spalinowego o podobnych parametrach, a start spod świateł to czysta przyjemność.

Na premierze serii GR w Tokio niespodziewanie pojawił się prezydent Toyoty, Akio Toyoda, który powiedział, że wiąże z nową linią duże nadzieje. "Angielskie słowo move oznacza zarówno poruszać, jak i robić wrażenie. Nam zależy na jednym i drugim" - skomentował Toyoda. Toyota wprowadza na rynek usportowione wersje modeli spalinowych i hybrydowych równolegle z opracowywaniem samochodów nowej generacji, w tym elektrycznych. Z kolei na targach w Genewie firma zapowiedziała nową linię modeli hybrydowych w bardziej dynamicznych wersjach.