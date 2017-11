Wyścig o tytuł najpopularniejszej hybrydy plug-in trwa

Odkąd najwięksi producenci wprowadzili na amerykański rynek samochody ładowane z gniazdka, czyli auta elektryczne oraz hybrydy plug-in, liderem sprzedaży tego segmentu jest Chevrolet Volt. Teraz zanosi się na to, że ekologiczny model General Motors straci pozycję lidera. Zagraża mu sprzedawana od roku Toyota Prius Prime drugiej generacji, znana w Europie jako Prius Plug-in Hybrid.

Prius Plug-in Hybrid jest modelem bliźniaczym Priusa najnowszej, 4. generacji, czyli najpopularniejszego samochodu hybrydowego na świecie. Oba modele mają niemal taką samą konstrukcję, z platformą TNGA i napędem hybrydowym nowej generacji włącznie, różnią się natomiast stylistyką nadwozia i oczywiście instalacją do ładowania prądu z zewnętrznej sieci ze znacznie większą baterią trakcyjną w przypadku Priusa Plug-in Hybrid. Prius Prime ma zasięg na samym silniku elektrycznym 50 km, czyli o połowę mniejszy niż Volt, który może przejechać ponad 100 km bez włączenia silnika benzynowego. Mimo to w październiku Amerykanie kupili tylko o 28 Priusów Prime mniej niż Voltów.

Volt i Prius Plug-in Hybrid zamieniały się miejscami w rankingach miesięcznej sprzedaży przez cały rok. Druga generacja hybrydy plug-in Toyoty zadebiutowała w amerykańskich salonach marki pod koniec ubiegłego roku, natomiast dla nowej generacji Chevroleta był to drugi rok sprzedaży. W październiku Volt uzyskał wynik 16 710 sprzedanych egzemplarzy, natomiast Priusa Prime wybrało 16 682 kierowców. Analityk Alan Baum przewiduje, że w grudniu samochód Toyoty uzyska sprzedaż 20 300 aut, zaś Chevroleta 19 500 egzemplarzy.

Początki hybryd plug-in

Volt zadebiutował w 2011 roku przy bardzo silnym wsparciu medialnym i marketingowym, zbierając pokaźną kolekcję nagród. Pierwsza generacja miała zasięg w trybie EV 56 km, który pozwalał wielu kierowcom poruszać się do pracy bez zużycia paliwa. Była to najodważniejsza próba General Motors, by zdetronizować Toyotę Prius, która 20 lat nieprzerwanie utrzymuje się na pozycji najpopularniejszego samochodu hybrydowego na świecie. Szybko okazało się, że nie jest to możliwe, ale Volt zdobył grono wiernych fanów, dla których ważne są takie sprawy jak bezpieczeństwo energetyczne i ograniczanie gazów cieplarnianych powodujących niekorzystne zmiany klimatu. Był to też najbardziej zaawansowany technicznie samochód amerykańskiej produkcji.



Trzecia generacja Toyoty Prius biła w tym czasie kolejne rekordy sprzedaży i stała się synonimem samochodu ekologicznego, a jej charakterystyczna wrzecionowata sylwetka funkcjonowała jako domyślny symbol "zielonych" aut. Ani Volt, ani żaden inny samochód hybrydowy - czy to ładowany z gniazdka czy nie - nie mógł się z nią równać. Zbudowany na jej bazie Prius Plug-in Hybrid pierwszej generacji wszedł na rynek w 2012 roku, jednak nie zdobył popularności Volta. Zasięg 25 km na samym silniku elektrycznym okazał się niewystarczający, żeby przekonać szersze grono fanów cichej, bezemisyjnej jazdy - zwłaszcza w Ameryce, gdzie kierowcy pokonują przeciętnie większe odległości niż w Europie czy w Japonii. Najlepszym rokiem dla Priusa Plug-in Hybrid w USA był 2013, kiedy kupiono 13 264 egzemplarzy. Volt w latach 2012 i 2013 uzyskał roczną sprzedaż około 23 000 aut.



Hybrydy plug-in drugiej generacji

Volt i Prius Plug-in Hybrid, od ubiegłego roku zwany w USA Prius Prime, to jedyne hybrydy ładowane z gniazdka, które przeszły całkowitą modernizację. 2016 był najlepszym rokiem dla Volta, którego drugą generację kupiono w Stanach 24 739 razy. O tym, na co stać pod tym względem Priusa Prime, przekonamy się dopiero w styczniu. Oba samochody są wynikiem innego pomysłu na realizację tego samego celu - stworzenia jak najbardziej wydajnego hybrydowego hatchbacka segmentu D z przednim napędem, z możliwością doładowania akumulatora i jazdy w trybie elektrycznym.

Prime w pełni korzysta z 20-letniego dorobku Priusa nieładowanego z gniazdka, który zadebiutował w 1997 roku i stopniowo był udoskonalany w ramach kolejnych 4 generacji. Prius Prime ustępuje Voltowi pod względem zasięgu na silniku elektrycznym, jednak przewyższa go w kategoriach wydajności w trybie czysto elektrycznym oraz elektryczno-spalinowym (hybrydowym). W badaniach EPA (Environmental Protection Agency) Prius Prime uzyskał w jeździe w trybie hybrydowym niezrównany wynik 54 mil na galon benzyny (mpg), o 2 mpg lepszy od Priusa czwartej generacji. Jest to tym bardziej imponujące, że oba samochody mają identyczny napęd hybrydowy, a Prius Prime jest dodatkowo obciążony większą baterią trakcyjną. Chevrolet Volt nie może się równać z żadnym z tych dwóch modeli Toyoty, pokonując średnio 42 mile na galon z wykorzystaniem układu benzynowo-elektrycznego.

Prius Prime w roli samochodu elektrycznego osiąga wynik aż 133 MPGe (jednostka zużycia energii elektrycznej odpowiadająca jednostce mpg), przy zaledwie 106 MPGe w wykonaniu Volta. Jeśli dodać do tego niemal dwukrotnie większą pojemność bagażnika w przypadku Toyoty, pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense w standardzie, ugruntowaną reputację Toyoty i jej hybryd oraz wysoką wartość odsprzedaży, Prius Prime jest po prostu znacznie lepszym samochodem od hybrydy Chevroleta. Na korzyść Volta przemawia jednak większa moc - 150 KM, w porównaniu do 122 KM w przypadku obu Priusów.

Do tego dochodzą różnice w cenie. W Europie Prius Plug-in Hybrid jest dostępny w jednej, najwyższej wersji wyposażenia Prestige. W USA kierowcy mają do wyboru trzy wersje - Prime Plus za 27 985 dolarów, Prime Premium za 29 685 dolarów i Prime Advanced za 33 985 dolarów. Volt jest dostępny w dwóch wersjach - LT za 33 995 dolarów i Premier za 38 345 dolarów. Jak widać, dwie dekady doświadczeń w budowaniu hybryd oraz znany na całym świecie System Produkcji Toyoty przekładają się na znaczące oszczędności.

Co ciekawe, cena podstawowej wersji Priusa Prime, która pod względem wyposażenia odpowiada średniej wersji Priusa 4, po uwzględnieniu federalnej ulgi podatkowej w wysokości 4 500 dolarów, jest o 875 dolarów niższa od ceny podstawowej wersji hybrydowego Priusa. Volt pomimo większej ulgi (7500 dolarów) nadal okazuje się droższy od obu hybryd Toyoty.

Który model liderem?

Listopad i grudzień pokażą, który model poradzi sobie lepiej w tym roku pod względem sprzedaży. Volt sprzedaje się obecnie słabiej niż rok temu - od stycznia do października 2017 na drogi wyjechało 16 710 nowych egzemplarzy tego modelu, w porównaniu do 18 517 aut w tym samym okresie ubiegłego roku. Jeśli trend się utrzyma, Chevrolet po raz pierwszy od swojego debiutu nie zajmie pierwszego miejsca na podium w segmencie samochodów z baterią ładowaną z zewnętrznej sieci (elektrycznych i hybryd plug-in), oddając ten honor Toyocie Prius Plug-in Hybrid.