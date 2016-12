Volvo wprowadza obsługę Skype w swoich autach

Możliwość prowadzenia rozmów za pośrednictwem Skype'a będzie dostępna w topowych modelach - S90, V90 i XC90.

Zdjęcie Skype w Volvo S90 / Testy ​Volvo V90. Na miejscu szefów Mercedesa, Audi i BMW nie spalibyśmy spokojnie

Konferencje za pośrednictwem Skype'a są popularną formą komunikacji w wielu firmach. Szczególnie przydatna jest wersja Skype for Business, pozwalająca między innymi na prowadzenie grafiku spotkań oraz nagrywanie notatek głosowych.

Takiego właśnie Skype'a, stworzonego z myślą o firmach, znajdziemy we flagowych Volvo z serii 90. Ma to być odpowiedzią na żywotne potrzeby wysoko postawionych osób, które traktują swój samochód jak drugie biuro i pełnoprawne miejsce pracy.



Z oczywistych względów Szwedzi nie zaimplementowali możliwości prowadzenia wideorozmów - komunikacja może się odbywać jedynie głosowo. Otrzymujemy natomiast możliwość przeglądania zaplanowanych spotkań na ekranie systemu multimedialnego. Możemy także nagrywać notatki głosowe i wysyłać je na swoje konto, aby móc do nich wrócić korzystając ze Skypa na komputerze lub urządzeniu mobilnym.



Volvo planuje również za jakiś czas rozszerzyć funkcjonalność swojego systemu multimedialnego o Cortanę - osobistą asystentkę, znaną użytkownikom Windowsa 10 i niektórych smartfonów. Jej zadaniem będzie nie tylko ułatwienie wydawania poleceń głosowych, ale także uczenie się naszego trybu dnia i przewidywanie naszych potrzeb.