Volkswagen Golf R z wyczynowych wydechem

Jeśli planowałeś zakup Golfa R, ale nie do końca przekonywało cię brzmienie wydechu, to Volkswagen ma na to rozwiązanie.

Zdjęcie Volkswagen Golf R z wydechem Akrapoviča /

Volkswagen, wspólnie z firmą Akrapovič, opracował nowy układ wydechowy dla Golfa R hatchback, wchodzący w skład pakietu "Performance". Zastosowanie tytanu pozwoliło zmniejszyć masę układu wydechowego o 7 kg w porównaniu z tym, oferowanym standardowo. Układ "Performance" zapewnia zupełnie nowe brzmienie Golfa R, które - w zależności od wybranego trybu jazdy - może być bardzo mocno zbliżone do brzmienia samochodów wyczynowych. Szkoda tylko, że w Niemczech wyceniono go na 3800 euro (ponad 16 tys. zł).



Reklama

Wspomniany pakiet "Performance" obejmuje także wyczynowe tarcze hamulcowe (dla hatchbacka i kombi). Dzięki nim układ hamulcowy waży o 2 kilogramy mniej niż seryjny, co ma wpływ również na redukcję mas nieresorowanych. Nawet podczas jazd na torze wyścigowym układ hamulcowy "Performance" jest bardzo wydajny i zapewnia autu wysoką stabilność.



Tarcze przednich hamulców składają się z dwóch elementów i są pływające. Centralną część tarczy wykonano z aluminium, natomiast pierścień cierny (w wypadku klasycznych hamulców - tarczę) - jako odlew staliwny, który z częścią centralną jest połączony za pomocą śrub. Dzięki takiej konstrukcji pierścień cierny po rozgrzaniu może rozszerzać się promieniowo. Inną zaletą takiego układu hamulcowego jest możliwość bardzo precyzyjnego dawkowania siły hamowania. Specjalne klocki hamulcowe z przodu zapewniają doskonałe wyczucie hamulców po ich rozgrzaniu. Z zewnątrz układ hamulcowy "Performance" można rozpoznać po srebrnej tabliczce z literą R na zaciskach hamulcowych. Cena na rynku niemieckim to 575 euro.