Volkswagen Golf po modernizacji już w polskich salonach

Nowy Golf wyróżnia się zmienioną przednią częścią nadwozia (z diodowymi światłami do jazdy dziennej) i nowymi elementami stylistycznymi z tyłu karoserii. Wyrazu nadają mu w pełni LED-owe reflektory, które zastępują reflektory ksenonowe i należą do standardu w najbogatszych wersjach wyposażenia.

Zdjęcie Volkswagen Golf /

Nowy Golf oferowany jest z szeroką paleta silników, do wyboru jest 14 jednostek napędowych o mocy od 85 KM do 310 KM. Silniki Golfa GTI Performance oraz Golfa R zyskały więcej mocy, odpowiednio mają teraz 245 i 310 KM. Dzięki zmianom w silniku oraz zupełnie nowej przekładni DSG (7-stopniowej) Golf R jest najszybszym seryjnie produkowanym Golfem w historii, do 100 km/h rozpędza się w 4,6 sekundy. Ofertę wzbogaciły 3 zupełnie nowe siniki 1.0 TSI o mocy 85 KM oraz 1.5 TSI w dwóch wersjach mocy: 130 i 150 KM.

Reklama

Kierowcy mogą liczyć na wsparcie takich systemów asystujących jak wspomaganie jazdy w korku (Traffic Jam Assist), zapewniający częściowo autonomiczną jazdę do prędkości 60 km/h. Dzięki Emergency Assist, nowy Golf potrafi także samodzielnie zatrzymać się w bezpieczny sposób, w przypadku gdy kierowca przestanie kontrolować auto. W wersji Highline seryjnie otrzymujemy także aktywny tempomat (do prędkości 210 km/h) z automatyczną regulacją odległości od poprzedzającego samochodu oraz z funkcją rozpoznawania pieszych i automatycznego hamowania w mieście przed przeszkodą.



Zdjęcie Volkswagen Golf /

"Nowy Volkswagen Golf w wersji Highline, która jest zdecydowanie najczęściej wybieraną w Polsce, jest seryjnie wyposażony m.in. w funkcję awaryjnego hamowania w mieście. System ten potrafi przy niższych prędkościach automatycznie zatrzymać samochód i uniknąć kolizji, gdy kierowca nie zauważy przeszkody, innego uczestnika ruchu czy pieszego na drodze. Wg. Euro NCAP, można dzięki temu systemowi uniknąć do 38 procent kolizji, do których dochodzi w miastach przy niewielkich prędkościach. Nowy Golf, niczym dobry przyjaciel, zatroszczy się o kierowcę w potrzebie, przyczyniając się jednocześnie do zdecydowanej poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach." - powiedział Tomasz Tonder, Volkswagen PR Manager.



Zdjęcie Volkswagen Golf /

Nowe rozwiązania pojawiły się także w dziedzinie multimediów. Nowością w klasie samochodów kompaktowych jest możliwość sterowania systemem multimedialnym przy pomocy gestów. Taki rodzaj obsługi jest dostępny dla urządzenia Discover Pro, które wyglądem przypomina tablet (przekątna ekranu dotykowego wynosi 9,2 cala). Z Golfem porozumiewać się można poprzez dotyk, naciskając poszczególne przyciski czy też ekran nawigacji, głosowo (oczywiście w języku polskim), jak i bez słów - wystarczy po prostu wykonać odpowiedni ruch ręką. Wśród cyfrowych urządzeń na pokładzie nowego Golfa znajduje się ponadto, oferowany po raz pierwszy do tego modelu, Active Info Display (w pełni cyfrowe wskaźniki zamiast analogowych).