Volkswagen Golf jeszcze nigdy nie był tak szybki!

Tuż przed premierą odświeżonego Golfa, Volkswagen podał nowe szczegóły na temat niektórych jego wersji.

Zdjęcie Volkswagen Golf R / Premiery Volkswagen Golf po face liftingu - dziś premiera!

Choć face lifting Volkswagena Golfa VII nie zmienił wiele w jego wyglądzie, otrzymał sporo technicznych nowości, między innymi pod maską. Jedną z nich jest na przykład jednostka 1.5 TSI, która zastępuje silnik 1.4 TSI. Wzmocniono także GTI, które ma teraz 230 lub 245 KM (wersja Performance).

Z kolei rolę podstawowego silnika przejęła trzycylindrowa jednostka 1.0 TSI, która w podstawowej odmianie oferuje 85 KM, a w mocniejszej 110 KM (zamiast 1.2 TSI o tej samej mocy). Nowością jest także możliwość połączenia silnika 2.0 TDI 150 KM z napędem na wszystkie koła 4MOTION.



Najbardziej ekscytująca informacja dotyczy jednak topowej odmiany R, która ma teraz 310 KM i 400 Nm (+ 10 KM i + 20 Nm). Może ona teraz być zestawiona z nową, 7-biegową przekładnią DSG (dotychczas 6-biegowa). Na ile udane jest to połączenie, pokazują dane techniczne - nowy Golf R przyspiesza do 100 km/h w zaledwie 4,6 s! To aż o 0,3 s krócej, od wersji sprzed modernizacji, a także o pół sekundy krócej, od odmiany ze skrzynią manualną.