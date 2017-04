Volkswagen e-Crafter będzie powstawał w Polsce

Volkswagen planuje produkcję elektrycznego Craftera w zakładzie we Wrześni - potwierdziła w czwartek PAP rzeczniczka Volkswagen Poznań Dagmara Prystacka. Na razie e-Crafter opracowywany jest w Hanowerze.

Nie wiadomo, kiedy dokładnie produkcja pojazdu z napędem elektrycznym miałaby być realizowana w Polsce.

Zakład Volkswagena we Wrześni jest producentem pojazdów nowej wersji dostawczego Craftera. Seryjna produkcja Crafterów ruszyła we wrześniu ubiegłego roku. W 2018 roku fabryka ma produkować 100 tysięcy samochodów rocznie.

"Elektryczny Crafter jest projektem marki Volkswagen Samochody Użytkowe. W początkowej fazie projektu ostateczny kształt samochodu będzie nadawany w Hanowerze, co jest wyrazem współpracy między zakładami w Polsce i w Niemczech. W kolejnych fazach realizacji, produkcja zostanie przeniesiona do zakładu we Wrześni" - poinformowała rzeczniczka.

Volkswagen Poznań to fabryka samochodów użytkowych i komponentów. Koncern w Wielkopolsce posiada cztery zakłady, które zatrudniają łącznie blisko 10 tysięcy pracowników. Od ponad dekady w Poznaniu produkowane są modele VW Caddy i VW Transporter. W październiku 2016 otwarto nową fabrykę modelu Crafter w Białężycach k. Wrześni. Stąd samochody te trafiają na rynki całego świata.

Zakład Volkswagen Crafter jest najnowocześniejszym i jednym z największych z zakładów VW na świecie. Nakłady finansowe w wysokości 800 milionów euro przeznaczone na budowę fabryki oraz jej wyposażenie powodują, że zakład we Wrześni jest też największą dotychczasową inwestycją zagraniczną w Polsce.

Volkswagen Poznań jest największym pracodawcą w Wielkopolsce.