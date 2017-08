Trzy Lexusy, trzy tory i dwóch kierowców. Który okaże się najszybszy?

W najnowszym odcinku programu The Racing Line magazynu Motor Trend dwóch utytułowanych kierowców wyścigowych prezentuje techniki jazdy na torze, konkurując ze sobą po kolei w trzech wyczynowych modelach marki Lexus.

Zdjęcie Dwa Lexusy GS F na torze Road America /

Prowadzący program Randy Pobst, wielokrotny zdobywca tytułów mistrzowskich w różnych seriach wyścigów GT, wyzwał na potrójny pojedynek Justina Bella, mistrza FIA GT2 z 1997 roku i zwycięzcę wyścigu 24 Hours of Le Mans GT2 w 1998 roku.

Wyścigi jeden na jednego odbywają się kolejno na trzech amerykańskich torach: Road America koło Elkhart Lake w stanie Wisconsin , New Jersey Motorsports Park w Millville w hrabstwie Cumberland oraz Sonoma Raceway w Kalifornii.

Na każdym z torów kierowcy stają przeciwko sobie w identycznych samochodach. Na Road America ścigają się w Lexusach GS F z pięciolitrowymi silnikami. W New Jersey dosiadają coupe RC F, napędzanych takimi samymi jednostkami V8, jak w modelu GS F. W gorącej Kalifornii mają do dyspozycji najnowsze flagowe coupe LC F, również wyposażone w pięciolitrowe V8, takie same, jak w GS F i RC F.

Zarejestrowane podczas tych trzech wyścigów ujęcia zmontowano w dynamiczny film, atrakcyjnie pokazujący techniki jazdy wyścigowej. Mimo, iż trwa on aż 19 minut, ogląda się go od początku do końca z zapartym tchem - efektownym ujęciom towarzyszy wspaniała muzyka, jaką wydają potężne widlaste ósemki.

Wideo Trzy Lexusy na trzech torach wyścigowych