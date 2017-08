Toyota szykuje sportowe wersje swoich modeli!

Toyota zamierza zaprezentować sportową linię swoich samochodów. Wzmocnione modele mają być dla japońskiego producenta tym, czym dla Lexusa linia F.

Zdjęcie Prototyp zapowiadający nową Toyotę Suprę /

Oficjalna prezentacja sportowych wersji produkowanych przez Toyotę modeli odbędzie już w przyszłym miesiącu w Japonii - podaje Automotive News.

Na razie nie są znane żadne szczegółowe informacje, nie wiadomo również czy samochody znajdą się w europejskiej ofercie. Nieoficjalne doniesienia mówią, że w skład usportowionej linii wejdą modele znane z obecnej oferty Toyoty. Na rynku może pojawić się wzmocniony Auris lub C-HR. Dodatkowo producent miałby przygotować dla nich zupełnie nowe pakiety wyposażenia.

Obecnie w europejskich salonach dostępna jest limitowana (400 sztuk) edycja usportowionej Toyoty Yaris. Samochód ma moc na poziomie 215 KM, a jego trzydrzwiowe nadwozie oklejone jest barwami TOYOTA GAZOO Racing. Samochód trafił do sprzedaży z okazji powrotu Toyoty do Rajdowych Mistrzostw Świata. Yaris GRMN to pierwsze auto z tym oznaczeniem na europejskim rynku, jednak w Japonii samochody z tej linii znane są już od 10 lat.

Zdjęcie Toyota Yaris GRMN /

Od jakiegoś czasu do internetu trafia również coraz więcej informacji i zdjęć szpiegowskich modelu określanego jako "nowa Supra". Samochód ma być efektem współpracy Toyoty z firmą BMW. Następca legendarnej sportowej Supry ma otrzymać oprócz silnika sześciocylindrowego również dwa czterocylindrowe. Napęd będzie przekazywany na tylną oś, a w ofercie znajdzie się wersja wyłącznie z automatem.

Obecnie Toyota ma w ofercie jeden model sportowy - kompaktowe coupe GT86.