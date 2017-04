Toyota Prius Prime okazała się bestsellerem

Toyota Prius Prime, amerykańska wersja Priusa Plug-in Hybrid, zadebiutowała na rynku w USA w listopadzie ubiegłego roku i szybko znalazła się na liście bestsellerów. W pierwszym kwartale tego roku nowy model był drugą najpopularniejszą hybrydą ładowaną z gniazdka (plug-in), po mocno zakorzenionym na amerykańskim rynku Chevrolecie Volt. Sprzedaż Priusa Prime prawie dwukrotnie przebiła wyniki jego bezpośredniego konkurenta, Forda Fusion Energi.

Popularność Toyoty Prius Prime jest tak duża, że dealerzy upominają się u dystrybutora o szybsze dostawy. W ciągu pierwszych trzech miesięcy roku amerykańscy klienci kupili 4346 egzemplarzy. W tym samym czasie Ford Fusion Energi znalazł 2445 nabywców. Z analizy portalu Inside EVs wynika, że Prius Prime czeka na nabywców w salonach średnio przez 16 dni, znacznie krócej niż wynosi średnia dla wszystkich samochodów. W obecnej sytuacji Toyota ładowana z gniazdka ma szansę przebić na amerykańskim rynku Priusa 4. generacji, który od 20 lat jest najpopularniejszym samochodem hybrydowym na świecie.

Duże zainteresowanie nowym Priusem Plug-in Hybrid to efekt długiej listy jego atutów. Bateria o dwukrotnie większej pojemności (8,8 kWh) pozwoliła wydłużyć zasięg na samym silniku elektrycznym z 25 do 50 km. Maksymalna prędkość w trybie elektrycznym wzrosła z 85 do 135 km/h. Średnie zużycie paliwa spadło do 1 l/100 km, do czego przyczynił się obok większej baterii także znacznie wydajniejszy napęd hybrydowy. Nowy Prius Plug-in Hybrid ma także zupełnie nowy, interesujący design, cenę bardzo zbliżoną do bliźniaczego Priusa nieładowanego z gniazdka oraz szereg nowoczesnych technologii, takich jak panele fotowoltaiczne na dachu, klimatyzacja oparta na pompie ciepła z wtryskiem gazu i z mechanizmem sterowania przepływem S-FLOW, przednie reflektory matrycowe z systemem adaptacji w zależności od warunków, kolorowy wyświetlacz HUD czy platforma bezprzewodowego ładowania telefonu.