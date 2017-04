Toyota Auris w nowej wersji Selection

Japoński producent rozszerza ofertę swojego kompaktowego modelu o nową, designerską odmianę.

Zdjęcie Toyota Auris Selection /

Zgodnie z filozofią Kaizen (nieustannego doskonalenia) oferta Aurisa jest co roku aktualizowana. W tym roku Toyota wprowadza do oferty wersję Selection w wariantach Selection Pure, Selection Platinum i Selection Passion. Wyraziste kolory nadwozia komponują się z czarnym lakierem na dachu, lusterkach bocznych, antenie w kształcie płetwy rekina, tylnym spojlerze. Czarne wykończenie otrzymał rownież przedni grill, zaś w wersji Touring Sports także relingi na dachu. Dopełnieniem stylizacji są czarne listwy boczne oraz logo Selection na słupku C. Auris Selection trafi do sprzedaży 1 maja 2017 roku.

Auris Selection jest dostępny z dwoma rodzajami napędu - hybrydowym i benzynowym. Auto z nadwoziem hatchback, z benzynowym silnikiem 1.6 o mocy 132 KM i manualną skrzynią biegów kosztuje 81 900 zł. Wersja z turbodoładowanym silnikiem 1.2 jest o 2 000 zł droższa. Cena Aurisa Hybrid Selection wynosi 96 600 zł. Nadwozie Touring Sports wymaga dopłaty 4 000 zł. Na liście podstawowego wyposażenia wersji Selection znajduje się pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense, który zapewnia większe wsparcie dla kierowcy, a także 17-calowe felgi aluminiowe, reflektory przednie typu LED oraz system multimedialny Toyota Touch 2 z funkcją Bluetooth i kamerą cofania.