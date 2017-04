Taki będzie pierwszy hybrydowy Jeep?

Kwiecień obfituje w motoryzacyjne wystawy. W przyszłą środę rozpoczyna się salon motoryzacyjny w Nowym Jorku. Równy tydzień później otwarte zostaną hale targowe Shanghai Auto Show 2019.

Zdjęcie To będzie pierwszy, hybrydowy Jeep? /

Chiny od lat pozostają największym i najszybciej rozwijającym się pojedynczym rynkiem motoryzacyjnym świata. Nie dziwi więc, że Szanghaj jest obowiązkowym punktem w kalendarzu niemal wszystkich producentów pojazdów.

Jedna z ciekawszych premier szykuje na imprezę amerykański Jeep. Chociaż szczegóły wydarzenia trzymane są w tajemnicy, wszystko wskazuje na to, że w Szanghaju zobaczymy - pierwszą w historii Jeepa - hybrydę typu plug-in.

Chińskie media opublikowały pierwsze grafiki zapowiadające kształty koncepcyjnego modelu. Co ciekawe, przedstawiciele amerykańskiej marki twierdzą, że samochód powstał specjalnie z myślą o nabywcach z Kraju Środka. Auto, najprawdopodobniej, wpisuje się w ramy chińskiego programu "Nev Energy Vehicle", co oznacza, że mamy do czynienia z hybrydą lub autem o napędzie stricte elektrycznym.

Samochód traktować można jako zapowiedź nowych odmian napędowych popularnych modeli amerykańskiego producenta. Aktualnie firma wciąż nie posiada jeszcze w swojej ofercie żadnego modelu z napędem alternatywnym.