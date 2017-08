Skoda Octavia z nowym silnikiem

Do gamy Octavii dołączyła nowa, benzynowa jednostka 1.5 TSI o mocy 150 KM.

Zdjęcie Skoda Octavia /

Do gamy niedawno zmodernizowanej Skody Octavii dołączył zupełnie nowy silnik - 1.5 TSI, który docelowo zastąpić ma jednostkę 1.4 TSI. Oba silniki mają takie same parametry - moc na poziomie 150 KM oraz maksymalny moment obrotowy, wynoszący 250 Nm i dostępny w przedziale 1500-3500 obr./min.

Reklama

Pomimo tego, Skoda zapewnia, że nowa jednostka ma lepszą elastyczność i bardziej żywiołowo reaguje na dodanie gazu. Natomiast dzięki, między innymi, funkcji odłączania dwóch cylindrów przy małym obciążeniu, auto ma zużywać teraz mniej paliwa.

A co mówią dane techniczne? Przyspieszenie wersji 1.4 TSI do 100 km/h trwało 8,1 s, natomiast w przypadku 1.5 TSI jest to 8,2 s. Z kolei spalanie starego silnika wynosiło średnio 5,3 l/100 km, a w przypadku nowego spadło do 5 l/100 km.

Obecnie obydwa silniki są oferowane równolegle, ale 1.4 TSI kupimy już w bazowej odmianie Active (za 77 310 zł), natomiast decydując się na 1.5 TSI musimy wybrać przynajmniej wyposażenie Ambition, co oznacza cenę 84 500 zł. To o ponad 1600 zł więcej, niż za stary silnik w takiej samej wersji.