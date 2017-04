Skoda Karoq - wszystko co musicie o niej wiedzieć

Choć następca Yeti kryje się jeszcze pod kamuflażem, poznaliśmy już pierwsze szczegóły na temat nowego SUVa czeskiej marki.

Zdjęcie Skoda Karoq /

Karoq to zbudowany od podstaw, kompaktowy SUV Skody. Jego wygląd, choć auto jest jeszcze zamaskowane, wyraźnie nawiązuje do rozwiązań stylistycznych zastosowanych w większym Kodiaq. Kompaktowy SUV mierzy 4382 mm długości, 1841 mm szerokości i 1605 mm wysokości. Powiększenie wymiarów, w porównaniu do Yeti, miało korzystny wpływ na ilość miejsca wszystkich pasażerów w kabinie - przestrzeń na nogi wydłużyła się do 68 mm. Długi rozstaw osi, wynoszący 2638 mm (2630 mm dla wersji z napędem na cztery koła) zwiększa także stabilność prowadzenia.

W technologii LED wykonano zarówno przednie i tylne światła, jak i oświetlenie wnętrza. Kierowca modelu Karoq'a może - po raz pierwszy w historii Skody - zindywidualizować wygląd zegarów deski rozdzielczej dzięki zastosowaniu cyfrowego zestawu wskaźników z personalizacją ustawień.

Nowy czeski SUV korzystać będzie z innowacyjnych rozwiązań z zakresu wymiany danych. Systemy informacyjno-rozrywkowe oparte są na drugiej generacji modułu infotainment Grupy Volkswagen, co gwarantuje im dostęp do wszystkich nowoczesnych funkcji, interfejsów i pojemnościowych ekranów dotykowych.

Nowoczesna technologia zawarta w modelu Karoq przekłada się także na gamę systemów wspomagających kierowcę. Obejmuje ona między innymi poprawiających komfort asystentów parkowania, utrzymywania pasa ruchu i jazdy w korku. O bezpieczeństwo dbają systemy monitorowania martwego pola w lusterkach bocznych, FRONT ASSIST z predykcyjną ochroną pieszych oraz asystent hamujący w przypadku zasłabnięcia kierowcy - EMERGENCY ASSIST.

Zdjęcie Skoda Karoq /

Z kolei gama jednostek napędowych składa się z pięciu wariantów - dwóch benzynowych i trzech wysokoprężnych. Obydwie wersje benzynowe i dwie wysokoprężne dołączają do gamy wraz z premierą tego modelu. Motory o pojemności 1.0, 1.5, 1.6 i 2.0 litrów generują moc od 115 do 190 KM. Wszystkie są turbodoładowane i posiadają wtrysk bezpośredni, wyposażone są także w technologię start-stop i odzyskiwania energii z hamowania. Cechują się wyjątkowo niskim zużyciem paliwa i spełniają normy emisji spalin Euro 6.

Nowa jednostka 1.5 TSI wyposażona jest w system dezaktywacji cylindrów podczas jazdy z mniejszym obciążeniem. Za wyjątkiem najmocniejszego wariantu wysokoprężnego oferowany jest wybór pomiędzy sześciobiegową skrzynią ręczną i siedmiostopniową przekładnią dwusprzęgłową DSG. Topowy wariant 2.0 TDI 190 KM standardowo wyposażony jest w napęd na cztery koła i automatyczną skrzynię DSG.