Seat Ateca z nagrodą dla najlepszego auta w Europie

Na 16. Gali AUTOBEST w Lizbonie Luca de Meo, prezes Seata, odebrał pierwszą międzynarodową nagrodę dla modelu Ateca. SUV hiszpańskiego producenta zdobył prestiżowy tytuł w kategorii „Best Buy Car of Europe in 2017”.

Zdjęcie Seat Ateca zwyciężył w plebiscycie AUTOBEST /

Rozdanie nagród odbyło się 1 lutego, a ceremonii przewodniczył Dan Vardie - prezes i założyciel plebiscytu.

- Przyznanie tytułu "Best Buy Car of Europe" dla SUV-a to wyraźny znak, że ten segment, dla którego na nadchodzące lata prognozowany jest znaczący wzrost, wyznacza kierunek rozwoju motoryzacji. Dzięki Atece i innym modelom Seata wskazuje nowe trendy - mówi Dan Vardie.

Osiągając najwyższy poziom sprzedaży od 2007 roku, w 2016 roku Seat sprzedał 410 200 samochodów, czyli o 2,6% więcej niż w roku poprzednim. Jest to również zasługa modelu Ateca, który w ciągu pierwszych sześciu miesięcy od wprowadzenia na rynek został sprzedany w liczbie ponad 24 000 egzemplarzy. Sukces Seata został dopełniony wzrostem sprzedaży Alhambry i Leona - ten ostatni to wieloletni bestseller hiszpańskiej marki.

- W 2016 roku Ateca odegrała pierwszoplanową rolę, zdobywając ważne nagrody i przyczyniając się do podwojenia prognozy sprzedaży. Uznanie jury plebiscytu AUTOBEST jest dla Seata powodem do dumy, ponieważ pokazuje, że nasza oferta rozwija się we właściwym kierunku - mówi Luca de Meo.

Pozostali finaliści to kolejno Peugeot 3008, Toyota C-HR, Citroen C3 oraz Kia Niro. Po raz pierwszy w historii plebiscytu, aż 4 z 5 samochodów, które zakwalifikowało się do finału, było SUVami lub crossoverami.