Ruszyła seryjna produkcja Lexusa LC

Z taśmy produkcyjnej w fabryce Motomachi zjechały już pierwsze seryjne egzemplarze flagowego, sportowego coupé Lexus LC.

Lexus LC wytwarzany jest w fabryce Motomachi - najstarszym, a jednocześnie, dzięki gruntownej modernizacji, najnowocześniejszym zakładzie koncernu, położonym w Toyota City w prefekturze Aichi. Fabryka ta, znana przede wszystkim z produkcji limitowanej serii 500 supersamochodów Lexus LFA, zajmuje niemal 1,6 mln m² i zatrudnia ponad 7000 pracowników, z których połowa to kadra inżynierska. Po modernizacji wnętrza hale produkcyjne zyskały śnieżnobiały kolor, co ułatwia utrzymanie ich w nieskazitelnej czystości. Zadbano o odpowiednie oświetlenie, a także wyciszenie urządzeń, w tym systemów klimatyzacyjnych - takie warunki pracy sprzyjają zachowaniu najwyższej jakości.

W chwili obecnej wydajność linii produkcyjnej Lexusa LC to 48 samochodów dziennie. Każdy z pracowników wykonuje przy jednym samochodzie kilka czynności, poświęcając mu 20 minut - kilkakrotnie więcej, niż w konwencjonalnych fabrykach. Pozwala to zmniejszyć monotonię pracy, a jednocześnie skrócić linię produkcyjną. Po zakończeniu montażu, każdy samochód jest starannie sprawdzany na zamkniętym szklanymi ścianami stanowisku kontroli jakości, wyposażonym w specjalne, liniowe źródła światła, ułatwiające dostrzeżenie najmniejszych nieprawidłowości.

W lutym 2016 Lexus szacował, że roczny popyt na model LC zamknie się na całym świecie liczbą 6600 egzemplarzy, tymczasem tylko w ciągu pierwszego miesiąca przedsprzedaży w samej Japonii zebrano około 1800 zamówień na model LC, co 36-krotnie przekroczyło przewidywania producenta. W sierpniu ubiegłego roku, podczas prezentacji Lexusa LC w głównych miastach Polski, klienci zamówili w ramach przedsprzedaży 10 egzemplarzy nowego coupé.

Lexus LC to seryjny model wywodzący się z samochodu koncepcyjnego LF-LC (skrót od Lexus Future Luxury Coupé). Zarówno model LC 500, jak i jego protoplasta zostały uhonorowane nagrodami Eyes on Design na North American International Auto Show w Detroit. W tym roku Lexus LC został uhonorowany nagrodą Car Design of the Year dla najlepszego samochodu seryjnego, został też wybrany autem 25-lecia magazynu Playboy.

Samochód produkowany jest w dwóch wersjach silnikowych. Hybrydowy Lexus LC 500h wykorzystuje 24-zaworowy, 3,5 litrowy silnik V6 o mocy 299 KM przy 6600 obr./min i maksymalnym momencie obrotowym 348 Nm przy 4900 obr./min współpracujący z silnikiem elektrycznym. Napęd modelu LC 500 stanowi pięciolitrowy, wolnossący silnik o mocy 477,5 KM przy 7100 obr./min i maksymalnym momencie obrotowym 540 Nm przy 4800 obr./min, współpracujący z dziesięciobiegową przekładnią automatyczną.