Qoros K EV. Drzwi jak w vanie, monocoque i 2,57 s do setki!

Należąca do izraelskiego inwestora chińska marka Qoros to jeden z niewielu lokalnych producentów stworzonych z myślą o rynkach eksportowych.

Zdjęcie Qoros K EV /

W jej ofercie próżno szukać modeli będących lokalną wariacją na temat europejskiej motoryzacji sprzed dwóch dekad. Wszystkie produkcyjne auta zaprojektowano od podstaw, często w kooperacji ze światowymi liderami samochodowego rynku.

Na rozpoczynającym się już jutro salonie motoryzacyjnym w Szanghaju Qoros zaprezentuje elektryczny samochód segmentu premium - Qoros K EV. W jego opracowaniu wspierał Chińczyków Koenigsegg.

Pojazd pochwalić się może czterema elektrycznymi silnikami trakcyjnymi - po jednym na każde z kół. Zespół napędowy osiąga sumaryczną moc 870 KM, co zapewnia autu rewelacyjne osiągi. Qoros K EV przyspiesza do 100 km/h w zaledwie 2,7 s, a prędkość maksymalna 260 km/h. Zdaniem producenta, na jednym ładowaniu, samochód pokonać może dystans do 300 mil, czyli przeszło 480 km. Auto wyposażono w akumulatory o pojemności 107 kWh.

Zdjęcie Qoros K EV /

Rewelacyjne osiągi to również wynik niecodziennej konstrukcji. Wzorem aut spod znaku Koenigsegga samochód otrzymał - wykonane z włókien węglowych - nadwozie typu monocoque. W samym projekcie karoserii dostrzec można inspiracje innym europejskim producentem - firmą Rinspeed. Auto wyposażono w troje drzwi, z których każde otwiera się w inny sposób. Klasyczny kształt mają jedynie przednie drzwi pasażera. Kierowca korzysta z otwieranych ku górze drzwi typu "gullwing", a dostępu do tylnej części kabiny bronią - zamontowane po prawej stronie - drzwi przesuwne.