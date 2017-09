Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo

Porsche poszerza gamę swoich modeli z napędem hybrydowym - w ofercie modelu Panamera Sport Turismo debiutuje mocna hybryda plug-in, czyli nowy flagowy wariant Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo.

Już przy 1400 obr./min duet w postaci "V ósemki" biturbo (550 KM) i jednostki elektrycznej (136 KM) generuje maksymalny moment obrotowy 850 Nm. Wysprzęglik w module hybrydowym jest sterowany elektrohydraulicznie, za pomocą elektrycznego siłownika sprzęgła - takie rozwiązanie skraca czas reakcji, a przy tym zapewnia wysoki poziom komfortu.



Za transfer siły napędowej do kół obu osi odpowiada ośmiostopniowa przekładnia Porsche Doppelkupplung (PDK), która błyskawicznie zmienia biegi i współpracuje ze standardowym, adaptacyjnym napędem Porsche Traction Management (PTM). Napęd E-Performance pozwala rozpędzić samochód od zera do "setki" w 3,4 s. Osiągnięcie 200 km/h trwa jedynie 8,5 s, a prędkość maksymalna wynosi 310 km/h. Pomimo takich osiągów hybrydowy model plug-in jest wyjątkowo oszczędny: w Nowym Europejskim Cyklu Jazdy (NEDC) jego zużycie benzyny wynosi średnio 3,0 l/100 km, a zużycie energii - 17,6 kWh/100 km. W trybie elektrycznym, bez lokalnej emisji spalin, Turbo S E-Hybrid Sport Turismo dysponuje zasięgiem do 49 km i może rozwinąć prędkość maksymalną 140 km/h. Litowo-jonowy akumulator o pojemności 14,1 kWh można naładować w czasie od 2,4 do 6 godzin, zależnie od źródła prądu oraz typu gniazda.

Turbo S E-Hybrid Sport Turismo oferuje opcjonalną tylną oś skrętną oraz adaptacyjny spojler dachowy. Może być on nachylony w jednej z trzech pozycji, zależnie od warunków jazdy i wybranych ustawień pojazdu. Co więcej, generuje do 50 kg dodatkowej siły docisku tylnej osi. Do prędkości 170 km/h spojler, stanowiący główny element układu aktywnej aerodynamiki Porsche (PAA), pozostaje "schowany" - jest nachylony pod kątem -7 stopni, zgodnie z przebiegiem opadającej linii dachu. Po przekroczeniu 170 km/h automatycznie zajmuje pozycję podwyższonych osiągów (kąt +1 stopień), zwiększając stabilność jazdy i dynamikę poprzeczną. W trybach Sport oraz Sport Plus spojler samoczynnie przesuwa się do pozycji podwyższonych osiągów przy prędkościach od 90 km/h wzwyż. PAA aktywnie dostosowuje też kąt nachylenia spojlera w zakresie do +26 stopni po odsunięciu panoramicznego otwieranego dachu przy prędkości 90 km/h lub wyższej, ograniczając powstające w ten sposób turbulencje.

Podniesiona względem limuzyny linia dachu Sport Turismo pozwala na łatwiejsze wsiadanie i wysiadanie podróżujących na tylnych fotelach i zapewnia im więcej przestrzeni nad głowami. Funkcjonalność przestrzeni bagażowej zwiększa szeroka pokrywa bagażnika, standardowo sterowana elektrycznie, oraz krawędź załadunku na wysokości zaledwie 628 mm. Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo jest też wyposażona w trzy tylne siedzenia w konfiguracji 2+1. Dwa zewnętrzne miejsca mają postać indywidualnych foteli, a na życzenie dostępne są dwa indywidualne siedzenia z elektrycznym sterowaniem. Przy pomiarze do górnej krawędzi tylnych foteli bagażnik modelu Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo ma pojemność 425 litrów. Tylne oparcia składają się osobno lub wspólnie (w proporcji 40:20:40) i są elektrycznie odblokowywane za pomocą przycisku w przedziale bagażowym. Po złożeniu przestrzeń ładunkowa rośnie do 1295 litrów.

Model Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo można już zamawiać - jego ceny w Polsce powinny oscylować w okolicy 920 tys zł. Bogate wyposażenie standardowe obejmuje m.in. elektryczny system stabilizacji przechyłów Porsche Dynamic Chassis Control wraz z blokadą tylnego dyferencjału Porsche Torque Vectoring Plus, układ hamulcowy Porsche Ceramic Composite Brake, 21-calowe lekkie obręcze 911 Turbo Design, wspomaganie układu kierowniczego Plus oraz klimatyzację pomocniczą. Topowy wariant korzysta też z adaptacyjnego trójkomorowego zawieszenia pneumatycznego z systemem Porsche Active Suspension Management.