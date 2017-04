Platforma TNGA – elastyczny fundament Toyoty

Prezentując Priusa czwartej generacji, Toyota podkreślała, że samochód ten został stworzony w oparciu o nową platformę TNGA – Toyota New Global Architecture.

Zdjęcie Platforma TNGA /

Zastosowanie platformy TNGA umożliwiło zwiększenie sztywności nadwozia nowego Priusa o około 60 procent. Zapewnia to większą stabilność samochodu podczas pokonywania zakrętów, czemu sprzyja również obniżenie środka masy pojazdu - efektem jest większe bezpieczeństwo w czasie jazdy. Sztywniejsza struktura to także większe bezpieczeństwo w razie kolizji. Wszystko to było możliwe dzięki starannemu zaprojektowaniu kształtu elementów nadwozia, odpowiedniemu doborowi grubości blach oraz różnych rodzajów stali, z której są one wykonane, w tym stali o bardzo wysokiej wytrzymałości.

W projektowanie i optymalizację platformy zainwestowano ogromne środki. Inwestycja ta będzie jednak procentować w przyszłości, bo TNGA to platforma modułowa, umożliwiająca tworzenie pojazdów różniących się nie tylko jednostkami napędowymi czy kształtem nadwozia, ale też - i to nawet znacznie - długością, szerokością, czy rozstawem osi.

Modułowość oparta jest na daleko posuniętej standaryzacji elementów i punktów ich mocowania oraz ujednoliceniu połączeń, dzięki czemu firma może ograniczyć liczbę typów wytwarzanych podzespołów, które będą pasowały do różnych modeli pojazdów. Pozwala to jednocześnie zwiększyć liczbę opcji w obrębie jednego modelu. TNGA obejmuje więc nie tylko platformy podłogowe, ale i silniki, napędy hybrydowe, przekładnie, a także elementy układu sterowania, np. pedały dopracowane pod kątem ergonomii.

Zdjęcie Toyota C-HR jest jednym z modeli zbudowanych na platformie TNGA / INTERIA.PL

Filozofia TNGA nie ogranicza się do samego produktu - rozciąga się również na proces produkcyjny. Większa unifikacja umożliwia na przykład produkcję kilku różnych modeli na tej samej linii, ułatwia dostosowywanie środowiska produkcyjnego do zmieniających się potrzeb, pozwala zmniejszyć wielkość magazynów i upraszcza logistykę. Niebagatelną korzyścią jest także zmniejszenie pracochłonności procesu projektowania, co oznacza szybsze opracowywanie nowych modeli przy mniejszych kosztach. Nowe rozwiązania są wprowadzane w fabrykach Toyoty na całym świecie. Na przykład w 2015 roku ruszyła budowa nowego zakładu w Meksyku, zaś w chińskiej fabryce w Guangzhou powstały dwie linie produkcyjne TNGA. Obecnie modernizowany w tej technologii jest także brytyjski zakład w Derbyshire. Toyota New Global Architecture to największa zmiana w słynnym Systemie Produkcyjnym Toyoty od czasu jego powstania.

Na platformie TNGA powstały już, oprócz najnowszego Priusa, hybrydowy crossover Toyota C-HR, Toyota Prius Plug-in Hybrid oraz 8. generacja Toyoty Camry. Analogiczną platformę wprowadził również Lexus, producent samochodów klasy premium. To GA-L, czyli Global Architecture for Luxury vehicles. W oparciu o GA-L stworzono luksusowe, sportowe coupé Lexus LC, a także zaprezentowaną w tym roku flagową limuzynę Lexus LS - różnice między tymi modelami najlepiej ilustrują wszechstronność TNGA. Z czasem nowa architektura zostanie wprowadzona do wszystkich modeli Toyoty i Lexusa.