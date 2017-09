Pakiet tuningowy TRD dla Lexusa CT F SPORT

Japońska firma TRD, dostawca fabrycznych rozwiązań tuningowych dla Lexusa, przygotowała zestaw akcesoriów do tuningu nowej wersji hybrydowego kompaktowego hatchbacka Lexus CT F SPORT.

Zdjęcie Lexus CT F Sport TRD /

TRD oferuje elementy zestawu aerodynamicznego dla Lexusa CT F SPORT w dwóch wariantach: malowanym w kolorze nadwozia oraz Black Edition z czarnymi akcentami, ciekawie kontrastującymi z kolorem karoserii. Zestaw obejmuje przedni spojler, nakładki progów, tylny dyfuzor i nakładki rur wydechowych. Dostępne są także montowane pod spodem auta listwy aerodynamiczne oraz usztywniacz.

Zestaw elementów montowanych na nadwoziu wraz z nakładkami wydechów kosztuje 2500 USD (ok. 8860 zł), zaś elementy montowane pod spodem - 580 USD (ok. 2060 zł). Za komplet 18-calowych, kutych felg ze stopów lekkich trzeba zapłacić 3230 USD (ok. 11440 zł).

Lexus CT 200h to kompaktowy hatchback, dostępny wyłącznie z napędem hybrydowym o łącznej mocy 136 KM. Wykorzystuje on pracujący w oszczędnym cyklu Atkinsona spalinowy silnik o pojemności skokowej 1,8 l oraz dwa silniki elektryczne, sprzężone z nim poprzez przekładnię obiegową, która pełni rolę bezstopniowej, automatycznej skrzyni biegów. Auto rozpędza się od 0 do 100 km/h w 10,8 sekundy i rozwija prędkość maksymalną 180 km/h, zużywając w cyklu mieszanym zaledwie 3,6 litra benzyny na 100 km.