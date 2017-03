Ostania prawdziwa terenówka zniknie z rynku? Co ją zastąpi?

Błyskotliwa kariera Łady Nivy, oferowanej na rodzimym rynku pod nazwą Łada 4x4, powoli chyli się ku końcowi. Samochód liczy sobie już równe 40 lat.

Homologacja Łady 4x4 wygasa w przyszłym roku. Niewykluczone, że z uwagi na niesłabnący popyt. Rosjanie zdecydują się ją przedłużyć. Nie zmienia to jednak faktu, że samochód, co najmniej od dwóch dekad, domaga się następcy...

Nowy szef AutoVAZ - Nicolas Maure - zdradził w jednym z niedawnych wywiadów, że w firmie powołano specjalny zespół inżynierów skupiających się na opracowaniu kolejnej generacji. Projekt o nazwie ŁADA 4x4 NG (nowa generacja) jest na etapie badania najlepszych rozwiązań dotyczących konkretnej architektury. Wcześniej spekulowano, że auto może być po prostu, mniej cywilizowaną wersją Dacii Duster. Wiele wskazuje jednak na to, że Rosjanie zdecydują się na własną - opracowaną wspólnie z Renault-Nissan - platformę Łada B/C, w oparciu o którą powstaje m.in. najnowszy hit firmy - Łada Vesta. Oznacza to, że samochód - w przeciwieństwie do poprzednika - otrzyma najprawdopodobniej silnik umieszczony poprzecznie z przodu. Wstępne informacje mówią o kilku jednostkach napędowych, których moc dochodzić ma nawet do 200 KM.

Wiadomo już, że nowa Łada 4x4 czerpać będzie ze stylistycznych osiągnięć Vesty. Samochód będzie więc wykorzystywać stosowany obecnie przez AutoVAZ język stylistyczny o nazwie "X style". Maure podkreśla, że firma nie chce zrywać z wizerunkiem poprzednika. Nowe wcielenie "Nivy" ma być "brutalnym samochodem dla prawdziwych mężczyzn". Firma stworzyć chce "wysoce konkurencyjny pojazd o wybitnych zdolnościach terenowych".

Mimo zaawansowanego wieku, dzięki prostocie konstrukcji, rewelacyjnej dzielności i stosunkowo komfortowemu zawieszeniu Łada 4x4 cieszy się w Rosji nieustającym powodzeniem. Tylko w styczniu sprzedano 1627 egzemplarzy tego pojazdu, czyli o 1,1 proc. więcej niż rok wcześniej.

Przypominamy, że model produkowany jest w Rosji nieprzerwanie od 1977 roku. Opracowane w całości przez rosyjskich inżynierów auto bazuje jeszcze na rozwiązaniach technicznych produkowanej wówczas na licencji Fiata Łady 2101(Żyguli). W latach swojej świetności samochód wyróżniał się rewolucyjnymi - jak na owe czasy - rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Pojazd miał samonośne nadwozie, komfortowe zawieszenie wykorzystujące sprężyny śrubowe i stały napęd 4x4 z reduktorem i blokadą centralnego mechanizmu różnicowego.

