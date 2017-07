Opel Insignia GSi - wersja (nieco) sportowa

To nie następca Insigni OPC, ale nowa Insignia GSi potrafi więcej od swojego, znacznie mocniejszego, poprzednika.

Zdjęcie Opel Insignia GSi /

Opel Insignia GSi to powrót do 33-letniej tradycji tworzenia usportowionych modeli noszących to oznaczenie. To nie wersja mająca zastąpić OPC, ale producent podkreśla jej zadziorny charakter i niezłe możliwości.

Reklama

Insignia GSi ma zmienione zderzaki, poszerzone progi, dwie, słusznych rozmiarów, końcówki wydechu oraz sporą lotkę na klapie bagażnika. Seryjnie auto porusza się na 20-calowych felgach z oponami Michaelin Pilot Sport. We wnętrzu znajdziemy sportowe fotele przypominające "kubły" z tapicerką noszącej oznaczenie GSi.

Pod maską tej odmiany znajdziemy topowy silnik benzynowy, dostępny też w innych wersjach Insigni - 2.0 Turbo o mocy 260 KM (dostępny będzie także 210-konny diesel). Seryjnie współpracuje on z 8-biegową skrzynią automatyczną oraz napędem 4x4. Sprint do 100 km/h trwa 7,3 s, a prędkość maksymalna to 250 km/h.

Opel Insignia GSi 1 7 . Autor zdjęcia: Źródło: 7

Opel Insignia GSi ma prowadzić się lepiej od pozostałych odmian, dzięki obniżonemu o 10 mm zawieszeniu i sportowym amortyzatorom. Seryjnie mają one regulację twardości. Zmieniono także hamulce na zestaw od Brembo z czterotłoczkowymi zaciskami z przodu. Prowadzenie poprawia także napęd na obie osie z możliwością wektorowania mocy między tylnymi kołami.

Zdjęcie Opel Insignia GSi /

Choć zastosowanie silnika ze zwykłych wersji Insigni może wydawać się, że nie mamy do czynienia z odmianą o sportowych możliwościach, to Opel chwali się, iż GSi pokonała Nurburgring szybciej, niż poprzednik w wersji OPC (325 KM).