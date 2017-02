Opel Ampera-e w szczegółach

Wraz z rozpoczęciem sprzedaży nowej Ampery-e na europejskich rynkach, Opel zdradził szczegóły specyfikacji swojego elektrycznego modelu.

Nowy Opel Ampera-e to samochód elektryczny o oficjalnie potwierdzonym zasięgu 520 kilometrów (zmierzonym zgodnie z nowym europejskim cyklem jazdy NEDC). W mierzącym 4,17 metra długości Oplu Amperze-e znajduje się przestrzeń dla pięciu osób, a dzięki pojemności bagażnika wynoszącej 381 litrów (1274 litry przy złożonych siedzeniach), jest w nim więcej miejsca niż w niektórych samochodach klasy kompaktowej.

"Stworzyliśmy samochód elektryczny doskonale przystosowany do codziennej eksploatacji. Ampera‑e to nie ekologiczny luksus, gadżet czy tzw. drugi samochód w rodzinie. Firma Opel udowodniła, że dzięki innowacyjnej technologii elektryczna mobilność może stać się dostępna dla znacznie szerszego grona odbiorców" — powiedział dyrektor generalny firmy Opel, dr Karl-Thomas Neumann.

Nowość rynkową Opla można już od kilku tygodni zamawiać w Norwegii, państwie nastawionym na elektryczną mobilność, a liczba zamówień przekroczyła 3400 sztuk. Opel Ampera-e jest gotowy do wejścia już wkrótce do sprzedaży w Niemczech, Holandii, Francji i Szwajcarii. Dlatego też najwyższa pora, aby lepiej poznać elektryczny samochód i przyjrzeć się, jak połączono w nim zaawansowany akumulator, systemy wspomagające kierowcę i układy cyfrowej łączności.

Akumulator litowo-jonowy o pojemności 60 kWh składa się z 288 ogniw ułożonych w osiem modułów po 30 ogniw i dwa moduły po 24 ogniwa. Akumulator jest integralną częścią podwozia. Taka konstrukcja pozwala zaoszczędzić miejsce, a jednocześnie gwarantuje bezpieczeństwo. 30-minutowe ładowanie za pomocą szybkiej ładowarki stałoprądowej o mocy 50 kW pozwala na kontynuowanie podróży przez dalsze 150 kilometrów.

Opel udziela gwarancji na system akumulatorowy do ośmiu lat lub 160 000 kilometrów. Zasięg tego samochodu na pełnym ładowaniu, mierzony według procedury NEDC, wynosi 520 kilometrów. Opel Ampera-e równie imponująco zaprezentował się podczas testów w warunkach zbliżonych do profilu prędkości określonego w światowej zharmonizowanej procedurze badania pojazdów lekkich (WLTP; skrócona procedura testowa): na podstawie tego testu inżynierowie oszacowali zasięg na poziomie 380 kilometrów w cyklu mieszanym. Oczywiście zasięg w codziennej eksploatacji będzie się zmieniał w zależności od stylu jazdy kierowcy oraz czynników zewnętrznych.

Dostępny natychmiast moment obrotowy wynoszący 360 Nm odpowiada za temperament Opla Ampery‑e. Silnik elektryczny rozwija moc odpowiadającą wartości 204 KM w silniku spalinowym. Dzięki temu Opel Ampera-e przyspiesza od 0 do 50 km/h w zaledwie 3,2 sekundy i od 0 do 100 km/h w 7,3 sekundyi. Samochód osiąga przyspieszenie w średnim zakresie obrotów od 80 do 120 km/h w zaledwie 4,5 sekundy, co jest szczególnie ważne podczas wyprzedzania. Prędkość maksymalna została ograniczona do 150 km/h w celu zwiększenia zasięgu.

Nowy Opel Ampera-e wpisuje się w strategię Opla, mającą na celu rozpowszechnienie na szerszą skalę technologii znanych dotąd jedynie z samochodów klasy luksusowej oraz w przystępnej cenie. Dlatego elektryczny samochód z Rüsselsheim wyposażono w szereg układów wspomagających kierowcę. Są to wskaźnik odległości od pojazdu poprzedzającego i alarm przedkolizyjny, asystent pasa ruchu, radarowy system ostrzegania o pojeździe zbliżającym się z tyłu — zwiększa bezpieczeństwo cofania, automatyczny asystent świateł drogowych i system rozpoznawania znaków drogowych, radarowy system ostrzegania przed zmianą pasa ruchu i system ostrzegania o pojeździe w martwym polu oraz sygnalizacja dźwiękowa dla pieszych i automatyczne hamowanie przed pieszymi.

Do obsługi podstawowych funkcji w Amperze służy indywidualnie konfigurowany kolorowy wyświetlacz o przekątnej 10,2 cala, przypominający tablet. Podawane są na nim wszystkie informacje dotyczące pojazdu i warunków zewnętrznych. System multimedialny IntelliLink‑e ma funkcję integracji z kompatybilnymi smartfonami przez Apple CarPlay i Android Auto. Dzięki funkcji bezprzewodowego ładowania telefon można ładować nawet bez użycia kabla. Właściciele Ampery-e, którzy doceniają wysoką jakość dźwięku, mogą zamówić system nagłośnienia Bose z subwooferem.

System IntelliLink-e oferuje całą gamę usług w połączeniu z osobistym opiekunem kierowcy Opel OnStar. Częścią systemu OnStar jest punkt dostępu do Internetu Wi-Fi 4G/LTE, zapewniający doskonałą łączność wszystkim pasażerom Ampery-e i ich urządzeniom mobilnym. Ponadto użytkownicy systemu Opel OnStar mogą za naciśnięciem przycisku zasięgnąć porady osobistego doradcy, który pomoże im zarezerwować pokój w hotelu (usługa rezerwacji) oraz znaleźć najbliższą stację ładowania lub parking.

Cyfrową ofertę dopełnia nowo opracowana aplikacja myOpel. Umożliwia ona użytkownikom zdalne kontrolowanie Ampery-e, podobnie jak w pozostałych modelach wyposażonych w system OnStar. Aplikacja pomaga w pełni wykorzystywać zalety samochodu elektrycznego: za jej pomocą można zdalnie zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę w samochodzie, niezależnie od tego, czy auto będzie zaparkowane przy stacji ładowania czy nie. Dzięki temu temperaturę wnętrza można dostosować do aktualnej pogody jeszcze przed rozpoczęciem podróży. W połączeniu z Apple CarPlay i Android Auto aplikacja umożliwia uwzględnienie lokalizacji stacji ładowania podczas planowania trasy na wypadek, gdyby jej długość przekroczyła zasięg samochodu.

Podobnie jak bliźniaczy Chevrolet Bolt EV, Opel Ampera-e jest produkowany w fabryce GM w Orion w stanie Michigan.