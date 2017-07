Nowy SUV Seata - możesz zdecydować, jak będzie się nazywał!

W półfinale konkursu #SEATszukaNazwy jury Seata spośród dziesięciu tysięcy propozycji z całego świata wybrało dziewięć nazw. Finalna nazwa wyłoniona zostanie w internetowym głosowaniu i ogłoszona oficjalnie 15 października.

Inicjatywa #SEATszukaNazwy to pierwszy projekt hiszpańskiej marki, w ramach którego to fani Saeta mogą wybrać nazwę nowego auta. Będzie to największy SUV marki, który wraz Atecą i Aroną stworzy triadę modeli w tym dynamicznie przyrastającym segmencie. Auto na drogi wyjedzie w 2018 roku.

Wśród nazw wybranych w półfinale konkursu #SEATszukaNazwy znalazły się następujące propozycje:

Abrera -- Alboran -- Aran -- Aranda -- Avila -- Donosti -- Tarifa -- Tarraco -- Teide

Propozycje te pomyślnie przeszły fazę testów, jakim zgłoszone nazwy poddali eksperci Seata. Wstępne testowanie podzielone było na trzy etapy:

1. Wartości marki i charakterystyka produktu. Pierwszym i najważniejszym kryterium wyboru było dopasowanie nazwy do marki i natury nowego modelu, czyli największego SUV-a w gamie Seata. Zgodnie z tradycją marki propozycja musiała nawiązywać do miejsca w Hiszpanii.



2. Kryteria lingwistyczne. Eksperci Seata szukali nazw, które będą łatwe do wymówienia w różnych językach, nie wywołując jednocześnie kontrowersji lub negatywnych skojarzeń.

3. Kryteria prawne. Na końcowym etapie jury sprawdzało, czy wybrane nazwy nie są już zastrzeżone na światowych rynkach.

W najbliższym czasie marka będzie testowała wybrane w półfinałach nazwy podczas specjalnych grup focusowych. W rezultacie tych spotkań z dziewięciu nazw wyłonione zostaną trzy, które Seat ogłosi 12 września podczas salonu motoryzacyjnego we Frankfurcie.

Od tego dnia do 25 września fani hiszpańskiej marki z całego świata będą mogli głosować na swoją ulubioną nazwę na stronie internetowej Seata. Nazwa, która zdobędzie najwięcej głosów, zostanie oficjalną nazwą nowego SUV-a.

W ten sposób po raz pierwszy w historii to fani Seata zadecydują o nazwie nowego modelu. Firma inspiruje się nazwami miejsc w swojej rodzimej Hiszpanii od 1982 roku, kiedy to na rynek wyjechał model Ronda.