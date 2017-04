Nowy Lexus CT jeszcze w tym roku?

Nowa generacja luksusowego, kompaktowego hatchbacka Lexus CT ma się pojawić jeszcze w tym roku i będzie oparta na tej samej platformie, co najnowszy model Toyoty Prius.

Atmosfera medialna wokół najmniejszego auta japońskiego producenta jest od pewnego czasu dość burzliwa. W magazynach i na portalach motoryzacyjnych pojawiają się pogłoski, że dostępny wyłącznie z napędem hybrydowym Lexus CT 200h ma zostać wycofany z oferty albo że kolejna generacja będzie crossoverem.

Tym razem tajwański portal U-Car powołując się na zagraniczne informacje podaje, że prace nad nowym Lexusem CT 200h są kontynuowane i kolejnej generacji modelu można się spodziewać już w sierpniu tego roku. Auto będzie oparte na platformie TNGA (Toyota New Global Architecture) i wykorzysta hybrydową jednostkę napędową Toyoty Prius czwartej generacji.

Jeśli wiadomości o postępach prac są prawdziwe, informacje o platformie i napędzie są jak najbardziej wiarygodne - aktualny model Lexusa CT wielkością odpowiada Priusowi trzeciej generacji i ma tę samą jednostkę napędową, więc sięgnięcie po nowe, a już sprawdzone rozwiązania to rzecz naturalna.

Wykorzystanie platformy TNGA pozwala konstruować samochody o większej funkcjonalności i bezpieczeństwie, a jednocześnie daje dużą swobodę stylizacji nadwozia. Dzięki wykorzystaniu w niej nowatorskich metod produkcji, takich jak spawanie laserowe i klejenie, zastosowaniu zoptymalizowanej, pierścieniowej struktury przestrzennej ramy, a także użyciu na dużą skalę stali o podwyższonej wytrzymałości udało się z jednej strony obniżyć środek masy pojazdu, a z drugiej zwiększyć sztywność nadwozia o 60 procent. Efektem jest znaczna poprawa stabilności i innych własności jezdnych samochodu oraz komfortu i bezpieczeństwa jazdy. Umożliwia to także tworzenie pojazdów o bardziej atrakcyjnej linii i przestronnym wnętrzu.

Hybrydowa jednostka napędowa nowego Priusa pozwoliła zmniejszyć zużycie paliwa w stosunku do poprzedniego modelu o ok. 15%. Wykorzystuje ona pracujący w cyklu Atkinsona silnik benzynowy 1,8 l o rekordowej sprawności cieplnej 40%, osiąganej dotąd wyłącznie przez silniki wysokoprężne, a także mniejsze i lżejsze silniki elektryczne o większej wydajności, elektroniczny sterownik mocy o stratach mniejszych o 20% i nowe przekładnie o obniżonych stratach energii wskutek tarcia.

Czy Lexus istotnie pokaże w tym roku nową wersję kompaktowego hatchbacka, czy też zastąpi go miejskim crossoverem, np. podobnym do koncepcyjnego Lexusa UX, przedstawionego w ubiegłym roku w Paryżu? Wprowadzenie na rynek crossovera jest jak najbardziej prawdopodobne - ten format stał się bardzo modny, a za bazę może posłużyć Toyota C-HR. Z drugiej strony, spora rzesza klientów zdecydowanie woli zwinne, praktyczne hatchbacki i nigdy nie przesiądzie się do crossoverów. Może więc Lexus zaprezentuje i jedno, i drugie?