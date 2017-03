Nowe wersje w rodzinie Priusa – Touring Sports i GT

Toyota Prius otrzyma dwie nowe wersje nadwozia. Prius Touring Sports to nowa propozycja hybrydy z nadwoziem kombi, większa od kompaktowego Aurisa Hybrid Touring Sports. Prius GT otrzyma nadwozie coupe oraz nowy, jeszcze dynamiczniejszy napęd. W ten sposób japońska marka rozszerzy swoją gamę aut sportowych, do której należą już Toyota GT86 i Yaris GRMN.

Toyota Prius należy do segmentu D i stanowi hybrydową alternatywę dla Avensisa. Obecnie Prius jest dostępny tylko z nadwoziem liftback, jednak już niedługo ma się to zmienić, kiedy do oferty wejdzie Prius Touring Sports. Choć sylwetka awangardowej hybrydy w wersji kombi straci nieco na opływowości - Prius liftback ma wyjątkowo niski współczynnik oporu aerodynamicznego Cx 0,24 - to zyska dużą i łatwo dostępną przestrzeń bagażową.

Prius GT pozwoli wreszcie się przekonać, jak pracuje napęd hybrydowy w wersji sportowej. Do tej pory mogliśmy jedynie obserwować świetne wyniki hybrydowych bolidów, takich jak Toyota TS050 Hybrid, w mistrzostwach świata wyścigów długodystansowych (FIA WEC). Wygląda na to, że już niedługo każdy kierowca będzie miał szansę wypróbować na torze potężną hybrydę. Prius z nadwoziem coupe otrzyma także ekscytujący, sportowy design z tylnym spojlerem, który upodobni go nieco do nowego crossovera C-HR.