Nissan Micra już w produkcji

Z linii produkcyjnej fabryki we francuskiej miejscowości Flins zjechał pierwszy egzemplarz piątej generacji Micry.

Zdjęcie Nissan Micra /

Produkcja miejskiego hatchbacka Nissana wraca do Europy po siedmiu latach przerwy (poprzednik powstawał w Indiach, Tajlandii, Chinach, Meksyku oraz Indonezji). Micra montowany będzie w fabryce we Flins, na zachód od Paryża, należącej do Renault.

Nowy Nissan Micra to prawdziwa rewolucja w historii modelu - auto wreszcie otrzymało ciekawą i wyrazistą stylistykę. Również wnętrze przyciąga wzrok interesującymi liniami oraz żywą kolorystyką.



Uwagę zwraca też bogata lista dodatków, która obejmuje chociażby system hamowania awaryjnego z funkcją rozpoznawania pieszych, system zapobiegający niekontrolowanej zmianie pasa ruchu czy system rozpoznawania znaków drogowych. Klienci będą się też mogli zdecydować na Around View Monitor (widok z lotu ptaka w promieniu 360 stopni), nagłośnienie opracowane przez Bose oraz system multimedialny z 7-calowym ekranem.



Ofertę jednostek napędowych otwiera benzynowy, wolnossący, trzycylindrowy motor o pojemności 1,0 l generujący moc 75 KM. Dla bardziej wymagających nabywców przewidziano turbodoładowaną, trzycylindrową jednostkę 0.9 IG-T rozwijającą 90 KM. Taką samą moc oferować ma również wysokoprężny silnik 1.5 dCi z palety Renault.