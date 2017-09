Najoszczędniejsze samochody według Consumer Reports

Wiodąca amerykańska organizacja konsumencka Consumer Reports ogłosiła ranking najoszczędniejszych samochodów wykorzystujących silnik spalinowy. W pierwszej dziesiątce znalazły się wyłącznie auta hybrydowe 6 marek. Najwięcej modeli wprowadziła do top 10 Toyota, a Prius już tradycyjnie znalazł się na pierwszym miejscu.

Zdjęcie Toyota Prius Plug-In Hybrid /

Niskie zużycie paliwa jest istotnym czynnikiem przy wyborze samochodu. Doświadczenie uczy, że nawet jeśli w danym momencie ceny ropy nie są zbyt wysokie, to w każdej chwili mogą nagle wzrosnąć, a w sytuacji rosnącego zanieczyszczenia powietrza w miastach ogromne znaczenie ma także niska emisja spalin. Warto w tej kwestii brać pod uwagę nie tylko emisję CO2, która ma znaczenie dla efektu cieplarnianego, ale także emisję toksycznych cząstek stałych i tlenków azotu. Pod tym względem silniki benzynowe wypadają lepiej od diesli, a jeszcze lepsze parametry mają auta hybrydowe.

Reklama

Amerykańska organizacja konsumencka Consumer Reports (CR) regularnie przeprowadza ponad 50 różnych testów samochodów dostępnych na tamtym rynku, do których należy także ich własny test zużycia paliwa. Różni się on od oficjalnych standardów pomiarowych, obowiązujących m.in. w Europie, Ameryce Północnej czy Japonii, dlatego dane podawane przez CR nie pokrywają się z informacjami producentów w cennikach. Consumer Reports stosuje popularną w USA jednostkę mpg (miles per galon), którą podajemy po przeliczeniu na km/l, a testy przeprowadza w równych proporcjach w mieście i na autostradach.

Na tej podstawie eksperci organizacji opracowali ranking najbardziej oszczędnych samochodów wykorzystujących silniki spalinowe - a więc hybrydowych i konwencjonalnych. Oto 10 najlepszych modeli.