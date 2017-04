Najmocniejsze hot hatche na rynku

1 8

Najmocniejszą wersją popularnego modelu Skody jest RS z dopiskiem 245. To ukłon w stronę wszystkich kierowców, którym zwykły RS o mocy 230 KM nie wystarcza. RS 245, oprócz większej mocy, oferuje też między innymi seryjną „szperę”. Auto można kupić w wersji kombi lub sedan. Pod maską pracuje dwulitrowy silnik TSI o mocy 245 KM. Ten sam, co w zwykłym RS. Rozpędza sporych gabarytów auto do setki w 6,6 sekundy i jest świetnym kompromisem między komfortem, funkcjonalnością a osiągami. Skoda Octavia RS 245 to jednak dopiero wstęp do świata hot hatchy, które oferują znacznie większą moc. Moc: 245 KM Silnik: R4, 1984 cm3, benzynowy, turbo Przyspieszenie 0-100 km/h: 6,6 s Cena: 129 120 zł (134 400 zł wersja kombi) Napęd: na przednie koła V maks.: 250 km/h