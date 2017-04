Lexus F czy F Sport - to spora różnica

Przy okazji niedawnej premiery nowego Lexusa LS 500 F Sport warto zwrócić uwagę, czym różnią się modele tej marki w wersjach F i F Sport – mimo podobieństwa nazw różnice są naprawdę istotne.

Zdjęcie Lexus IS F Sport /

Rodzina F obejmuje trzy modele: dwa sedany, Lexus IS F i większy Lexus GS F, oraz coupé Lexus RC F. Ich cechą wspólną jest zastosowanie pięciolitrowego silnika V8 o mocy 477 KM i maksymalnym momencie obrotowym 530 Nm (w zakresie 4800-5600), który nadaje im osiągi samochodów wyczynowych. Potężnemu silnikowi towarzyszy szybka, ośmiobiegowa automatyczna skrzynia biegów z bezpośrednią zmianą przełożeń SPDS.

Reklama

Modyfikacje obejmują również obniżone zawieszenie o sportowej charakterystyce i wielotłoczkowe hamulce Brembo z wentylowanymi tarczami. Tylna oś jest wyposażona w mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu albo sportowy dyferencjał TVD z systemem wektorowania momentu obrotowego. Całości dopełniają sportowe fotele i kierownica oraz zewnętrzna stylizacja, nadająca autom bardziej drapieżny wygląd.

Z kolei F Sport to dostępna we wszystkich modelach Lexusa - od kompaktowej hybrydy CT 200h po najnowszą generację flagowej limuzyny LS 500 - wersja będąca efektem fabrycznego tuningu. Jednostki napędowe są w samochodach linii F Sport takie same, jak w modelach podstawowych, a różnice w stosunku do nich sprowadzają się przede wszystkim do optycznego i aerodynamicznego tuningu nadwozia oraz "usportowionych" elementów wnętrza, takich jak fotele, kierownica itp., a także wzbogaconego wyposażenia.

Zdjęcie Lexus RX F Sport /

W przypadku niektórych modeli w grę wchodzi również niedostępne w innych wersjach wyposażenie opcjonalne, takie jak mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu w Lexusie RC 200t F Sport czy układ dolotowy o sportowym brzmieniu w Lexusie RX 450h F Sport.

Modele F Sport łatwo odróżnić na pierwszy rzut oka od standardowych Lexusów np. po innym kształcie zderzaka przedniego z powiększonymi wlotami powietrza chłodzącego hamulce czy bardziej agresywnym wyglądzie grilla z charakterystyczną kratką, a także po dodatkowych emblematach ze stylizowaną literą F - prawie takich samych, jak w wyczynowych autach serii F, ale uzupełnionych o napis "SPORT".