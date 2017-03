Lexus ES - co czyni go wyjątkowym?

Lexus ES to – obok flagowej limuzyny LS – jeden z dwóch najdłużej produkowanych modeli japońskiego producenta samochodów luksusowych. Choć w USA nieodmiennie pozostaje najchętniej kupowanym sedanem Lexusa, nie występuje w europejskiej ofercie. Warto mu się jednak przyjrzeć, bo wśród innych limuzyn Lexusa jest autem wyjątkowym.

Zdjęcie Lexus EX 300h /

W 1989 roku Lexus wszedł na rynek motoryzacyjny, zaskakując swoją pierwszą limuzyną - LS 400. Jednocześnie do oferty wprowadzono drugie, mniejsze auto klasy premium - kompaktowego sedana Lexus ES 250. Samochód, mający stanowić konkurencję dla Acury Legend, prestiżowego modelu Hondy, stworzono w oparciu o Toyotę Camry Prominent. Lexus ES 250 miał 2,5-litrowy silnik V6 o mocy 158 KM z pięciobiegową manualną skrzynią biegów lub elektronicznie sterowaną, czterobiegową przekładnią automatyczną i napęd na przednie koła. Auto zyskało eleganckie felgi o wzornictwie zbliżonym do LS oraz luksusowe wykończenie z chromowanymi akcentami, elementami z naturalnego drewna w kabinie i sześciogłośnikowym systemem audio firmy Pioneer.

Drugą generację Lexusa ES wprowadzono już w roku 1991, a kolejne pojawiały się średnio co pięć lat, z faceliftingiem w połowie okresu produkcji. W miarę rozwoju ES stawał się coraz większy, awansując najpierw do segmentu aut średnich, a następnie dużych. Obecną, szóstą generację ES, wprowadzoną w 2012 roku i w 2015 poddaną modernizacji, pod względem wielkości można porównać z Lexusem GS. Fundamentalną różnicą jest jednak napęd na przednie koła - ES pozostaje jedynym sedanem i w ogóle jednym z nielicznych modeli Lexusa z przednim napędem (pozostałe to kompaktowa hybryda Lexus CT oraz crossovery Lexus NX i Lexus RX). Dzięki temu podłoga tylnej części kabiny jest płaska, co zapewnia większy komfort pasażerom. Również zawieszenie Lexusa ES jest zestrojone z większym naciskiem na komfort, niż w mającym bardziej sportowy charakter modelu GS.

Zdjęcie Lexus ES 350 /

Popularność modelu ES skłoniła Lexusa do uruchomienia jego produkcji w USA. Fabryka w Georgetown w stanie Kentucky ruszyła w październiku 2015 roku, a ES stał się pierwszym Lexusem produkowanym w USA.

Lexus ES występuje w czterech wersjach silnikowych. ES 200 napędzany jest czterocylindrowym silnikiem rzędowym o pojemności skokowej 2 l i mocy 168 KM, ES 250 ma silnik 2,5 l o mocy 184 KM, zaś ES 350 wyposażony jest w 3,5-litrowy silnik V6 rozwijający moc 276 KM. Silniki współpracują z sześciobiegową przekładnią automatyczną. Lexus ES 300h ma hybrydową jednostkę napędową o łącznej mocy 203 KM.

Zdjęcie Lexus ES 350 /

Współczesny Lexus ES jest standardowo wyposażony w pakiet bezpieczeństwa czynnego Lexus Safety System+ z funkcją automatycznego hamowania awaryjnego i aktywnym tempomatem. Audiofilski system audio Mark Levinson wyposażony jest w 15 głośników. Wygodne sterowanie pokładowym system informacyjnym Enform zapewnia manipulator Remote Touch, działający podobnie do komputerowej myszy. Pakiet wyposażenia dodatkowego Ultra Luxury obejmuje m.in. podwójny szyberdach - nad przednimi i tylnymi siedzeniami.